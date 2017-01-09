擬開放美豬進口？ 國民黨列下會期重點
2017-01-09 11:34
〔記者蕭婷方／台北報導〕防檢局昨日證實瘦肉精對動物風險評估的研究計畫實驗完成，現正進入整理資料階段，恐再掀美豬開放爭議。立法院國民黨團總召廖國棟今受訪時表示，將列國民黨團下會期，除年金外的重點項目。
前年十月開始，農業科技研究院的動物科技研究所，即針對瘦肉精萊克多巴胺作為飼料添加劑，餵食豬隻後，對豬隻的行為有何影響，以及萊克多巴胺在豬隻肌肉和內臟等組織內的衰退情形等進行研究。
農委會防檢局長黃㯖昌昨證實，研究現已結束，並進入資料彙整的階段，報告出爐後會再交給農委會，並依立法院的決議，送交給立委們參考。
外界質疑，研究為開放瘦肉精美豬進口鋪路，隨著研究計畫進入尾聲，美豬叩關的日期已近。立法院國民黨團總召廖國棟今表示，並非質疑國內技術或報告的層次，而是國人寧願相信國際檢測報告，所以對防檢局的報告會有質疑是合理的。
廖並表示，美豬議題都在國民黨的期程裡面，會是下會期年金以外的重要爭議項目。對此，立法院民進黨團總召柯建銘今早出席朝野協商，會前受訪時被媒體問及此事，柯僅答，「還早，美豬的事情還早」。
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