打出「經國牌」 吳敦義宣布參選國民黨主席！

前副總統吳敦義（中）9日召開記者會，宣布參選中國國民黨主席，與支持黨員同志一同高呼當選口號。（記者簡榮豐攝）

2017-01-09 10:07

〔即時新聞／綜合報導〕前副總統吳敦義今天召開記者會，宣布「義無反顧，勇於承擔」參選中國國民黨主席，這場記者會也號召多位立委及中常委表態力挺。

吳敦義在參選感言中，提到蔣經國先生對他的提拔及讚許，他說到當年「經國先生在便條紙上親筆寫上吳敦義三個字」時更忍不住哽咽。

他指出，按照蔣經國指示，中國國民黨要「深根」在台灣這塊土地上，並且培育台灣的優秀子弟，讓年輕的朋友未來有希望，並且強調，蔣經國所說過的這些話「迴盪在耳邊數十年來沒有忘掉」。

包括南投縣長林明溱、彰化縣議長謝典霖、彰化縣前縣長卓伯源、國民黨立法院黨團總召廖國棟、書記長江啟臣、副書記長許淑華、林為洲，與國民黨立委黃昭順、楊鎮浯、蔣萬安、馬文君、陳雪生、陳宜民、鄭天財，以及中常委姚江臨、林榮德、江碩平、李德維等人也都現身力挺吳敦義參選黨主席。

吳敦義昨天就對參選表達強烈意志，他說，受了國民黨跟國家人民的栽培，所以才有一定的資歷、一定的經驗，如果適合選黨的主席，也沒有人限制，「重要是無私無我奉獻、勝不驕、敗不餒。」