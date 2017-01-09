| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
開盤1小時…大立光盤中瞬間價格穩定措施達22次 《金球獎╱最佳女配角》薇歐拉 5次提名終於得獎 網速誰最優 手機實測見真章 上班族大團結 團購刮刮樂拼年終！
 首頁 > 政治

打出「經國牌」 吳敦義宣布參選國民黨主席！

前副總統吳敦義（中）9日召開記者會，宣布參選中國國民黨主席，與支持黨員同志一同高呼當選口號。（記者簡榮豐攝）

2017-01-09  10:07

〔即時新聞／綜合報導〕前副總統吳敦義今天召開記者會，宣布「義無反顧，勇於承擔」參選中國國民黨主席，這場記者會也號召多位立委及中常委表態力挺。

吳敦義在參選感言中，提到蔣經國先生對他的提拔及讚許，他說到當年「經國先生在便條紙上親筆寫上吳敦義三個字」時更忍不住哽咽。

他指出，按照蔣經國指示，中國國民黨要「深根」在台灣這塊土地上，並且培育台灣的優秀子弟，讓年輕的朋友未來有希望，並且強調，蔣經國所說過的這些話「迴盪在耳邊數十年來沒有忘掉」。

包括南投縣長林明溱、彰化縣議長謝典霖、彰化縣前縣長卓伯源、國民黨立法院黨團總召廖國棟、書記長江啟臣、副書記長許淑華、林為洲，與國民黨立委黃昭順、楊鎮浯、蔣萬安、馬文君、陳雪生、陳宜民、鄭天財，以及中常委姚江臨、林榮德、江碩平、李德維等人也都現身力挺吳敦義參選黨主席。

吳敦義昨天就對參選表達強烈意志，他說，受了國民黨跟國家人民的栽培，所以才有一定的資歷、一定的經驗，如果適合選黨的主席，也沒有人限制，「重要是無私無我奉獻、勝不驕、敗不餒。」

廣告
  • 前副總統吳敦義9日召開記者會，宣布參選中國國民黨主席，致詞時一度哽咽。（記者簡榮豐攝）

    前副總統吳敦義9日召開記者會，宣布參選中國國民黨主席，致詞時一度哽咽。（記者簡榮豐攝）

  • 前副總統吳敦義今召開記者會，宣布參選中國國民黨主席，記者會前與出席貴賓握手致意。（記者簡榮豐攝）

    前副總統吳敦義今召開記者會，宣布參選中國國民黨主席，記者會前與出席貴賓握手致意。（記者簡榮豐攝）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 吳敦義 國民黨 黨主席
相關新聞
Top
政治‧本日最多瀏覽
» 更多政治新聞
政治‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
便當菜✤鳳梨雞球
收藏✤咖哩料理50道
糖心蛋怎麼做？
煮一杯完美熱巧克力
轉寄

標題：打出「經國牌」 吳敦義宣布參選國民黨主席！


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年1月9日‧星期一‧丙申年臘月十二日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.