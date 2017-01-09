馮光遠酸「國運昌隆黨」 林昶佐透露開會狀況

時代力量立委林昶佐指出，黨內並非黃國昌一人說了算。（翻攝自林昶佐臉書）

2017-01-09 10:06

〔即時新聞／綜合報導〕時代力量主席團成員馮光遠昨晚透過網路直播宣布退黨，並稱時代力量變成「國運昌隆黨」，暗酸黃國昌獨大。時代力量立委林昶佐指出，黨內並非黃國昌一人說了算。

馮光遠昨天在臉書表示，「當我看清楚某些戴著改革面具的法西斯、偽善者，我馮光遠，作為一塊踏腳石的階段性任務，應該可以結束了吧。」他一一點名向昔日選舉戰友道謝，唯獨未提黃國昌、時力立委徐永明、時力秘書長陳惠敏。

《蘋果日報》報導，林昶佐上午受訪透露，內部有不同意見都會公開討論，討論時沒注意到黃國昌與馮光遠有出現互槓的情形，大家都是有話直說。林昶佐也說，時代力量人力資源缺乏，但受到外界關注，也許會有溝通不足的問題，但並非黃國昌說了算。

報導指出，林昶佐認為，若真有馮光遠所說情況，黨內要一同承擔，至於馮光遠是否有累積不滿、黨內是否有人把其他人當墊腳石，林昶佐表示，要問馮本人。