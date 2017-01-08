消弭年金制度世代不公 年輕公務員邀李來希辯論

由台灣公務革新力量聯盟、年輕公教警消年金改革陣線為主的年輕公教8日上午召開記者會，邀請前金管會主委王儷玲等專家與會座談，會中提出對年金改革訴求，並以行動劇抗議退休族群「繳少卻可以吃肉」、年輕族群「繳多卻只能喝湯」，呼籲年金改革要世代互助，不要互相剝奪。（記者黃耀徵攝）

2017-01-08 13:28

［記者吳柏緯／台北報導］年金改革國是會議將在月底舉行，今天上午20多位年輕公教人員挺身而出呼籲，改革應顧及世代平衡，且改革方案一體適用、溯及既往。發言代表並邀請監督年金改革行動聯盟針對年金改革議題進行辯論。

台灣公務革新力量聯盟、年輕公教警消年金改革陣線今天上午舉行記者會，並以行動劇的方式，諷刺退休族群繳的少卻吃最多，年輕族群繳的多卻只能吃肉末。

公革力聯盟代表林于凱說明，若年金改革失敗，依目前制度，45歲以下族群將是2030年年金破產時的嚴重受災戶，若今天不改革，2030年基金破產，到時納稅人繳的100元將有25元拿來做為退休金，對整體社會發展是不利的。他說明，不少資深或退休的公教人員強調信賴保護原則，但實際上就是不想要參與改革，這樣的心態正是拖垮年金制度的一大原因。

林于凱補充，許多年輕公教人員事實上是支持改革，但在體制內，只要提出不同的意見，往往受到來自各方的壓力。但現在已經到了最後一步了，如果再不出來，最後只能眼睜睜看著自己的權益被吃掉。

台灣風險與保險學會理事長王儷玲強調，除了不要使缺口擴大外，如何止血，是現階段年金改革必須重視的問題。

王儷玲說明，現有制度的世代不公，比職業不公更嚴重，年輕世代要背負很大的壓力，年金改革應多元漸進，所得替代率超過70％的應該下降，把給付拿回給基金，其中產生的缺口，應部分由政府定期撥補，提升投資報酬率、下降老年人所得替代率，才能解決世代不公問題，要先止血才能築夢。

除了陳述意見與看法外，聲援團體還上演行動劇，以「來西」、「乃平」2人繳比較少的餐費，卻吃了大部分的營養午餐，對比繳了大筆餐費卻只吃到肉渣的「摳連」，諷刺年金制度中的世代不公。

林于凱說明，監督年金改革行動聯盟口口聲聲說是捍衛軍公教人員的權益、反對改革，但面對即將破產的年金制度卻無法提出實質的建議，更恣意幫年輕公教「代言」。他說，將邀請監督年金改革行動聯盟，針對年改議題進行辯論，回歸專業理性討論，而非持續的對立與鬥爭。

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