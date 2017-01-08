航班、飯店被親中團體掌握 黃之鋒：非常奇怪

黃之鋒（見圖）今早受訪表示，來台前已想過會面對示威，但搭乘飛機航班、下榻飯店都被親北京人士掌握，真的非常奇怪。（資料照，記者王藝菘攝）

2017-01-08 11:14

〔記者楊淳卉／台北報導〕香港立法會議員羅冠聰、姚松炎、朱凱迪等人受邀來台出席時代力量座談會，但昨抵台時卻遭愛國同心會等團體抗議、毆打，今座談會場外仍有抗議民眾示威。黃之鋒今早受訪表示，來台前已想過會面對示威，但搭乘飛機航班、下榻飯店都被親北京人士掌握，真的非常奇怪。

黃之鋒說，在香港機場時也有親北京人士示威，但香港從事民主運動的朋友也希望跟台灣多交流，包括面對中國因素影響及不同壓迫，都希望有不同交流，且在民主社會中，議員之間的交流非常正常。

時代力量黨主席黃國昌則感謝航警局及中山分局在第一線維安，並表示國安單位應追查該等抗議團體背後有什麼組織控制。

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