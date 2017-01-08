| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
網速誰最優 手機實測見真章 上班族大團結 團購刮刮樂拼年終！
 首頁 > 政治

航班、飯店被親中團體掌握 黃之鋒：非常奇怪

黃之鋒（見圖）今早受訪表示，來台前已想過會面對示威，但搭乘飛機航班、下榻飯店都被親北京人士掌握，真的非常奇怪。（資料照，記者王藝菘攝）

2017-01-08  11:14

〔記者楊淳卉／台北報導〕香港立法會議員羅冠聰、姚松炎、朱凱迪等人受邀來台出席時代力量座談會，但昨抵台時卻遭愛國同心會等團體抗議、毆打，今座談會場外仍有抗議民眾示威。黃之鋒今早受訪表示，來台前已想過會面對示威，但搭乘飛機航班、下榻飯店都被親北京人士掌握，真的非常奇怪。

黃之鋒說，在香港機場時也有親北京人士示威，但香港從事民主運動的朋友也希望跟台灣多交流，包括面對中國因素影響及不同壓迫，都希望有不同交流，且在民主社會中，議員之間的交流非常正常。

時代力量黨主席黃國昌則感謝航警局及中山分局在第一線維安，並表示國安單位應追查該等抗議團體背後有什麼組織控制。

相關影音

廣告

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 時代力量 黃之鋒
相關新聞
Top
政治‧本日最多瀏覽
» 更多政治新聞
政治‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
法式吐司的秘訣
假日料理✤蔬菜雞絲粥
完美的米粉大鍋炒
鑄鐵鍋怎麼開鍋？
轉寄

標題：航班、飯店被親中團體掌握 黃之鋒：非常奇怪


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年1月8日‧星期日‧丙申年臘月十一日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.