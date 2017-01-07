| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
一例一休上路 年前再現購車熱潮！ 上班族大團結 團購刮刮樂拼年終！
 首頁 > 政治

黃之鋒抵台遇愛同會「接機」 黑衣人暴衝揮拳

2017-01-07  08:34

〔即時新聞／綜合報導〕雨傘革命要角、香港眾志秘書長黃之鋒等一行人，受邀參加時代力量所舉辦的論壇，今天凌晨搭機抵台時，在機場遇到大批愛國同心會成員鼓譟「接機」，大喊要黃等人滾回去，混亂中還有數名男子，突然衝上前要打黃之鋒，黃等人趕緊驅車離開。

《蘋果日報》報導，愛國同心會今號召近200人在桃園機場「接機」，航警局早有準備，安排上百名警力戒護，黃之鋒等人入境後由便衣警察護送和全程蒐證，愛國同心會成員被限定在入境大廳外舉牌抗議，他們不斷鼓躁鬧場，要黃等人滾回去。

黃之鋒走到機場門口時，突然有多名黑衣男子突破封鎖區，衝上前作勢要向黃之鋒揮拳，還大喊「港獨份子滾回去」，黑衣人隨即被警方拉住，黃之鋒等人趕緊搭車離開。

廣告
  • 香港雨傘運動領袖黃之鋒。（資料照，記者簡榮豐攝）

    香港雨傘運動領袖黃之鋒。（資料照，記者簡榮豐攝）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 黃之鋒
相關新聞
Top
政治‧本日最多瀏覽
» 更多政治新聞
政治‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
贊助商廣告
3C頻道more »
汽車頻道more »
假日料理✤香蝦炒麵
花生蜜地瓜
香烤菇菇番茄
握壽司要一口吃掉？
轉寄

標題：黃之鋒抵台遇愛同會「接機」 黑衣人暴衝揮拳


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年1月7日‧星期六‧丙申年臘月初十日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.