黃之鋒抵台遇愛同會「接機」 黑衣人暴衝揮拳

2017-01-07 08:34

〔即時新聞／綜合報導〕雨傘革命要角、香港眾志秘書長黃之鋒等一行人，受邀參加時代力量所舉辦的論壇，今天凌晨搭機抵台時，在機場遇到大批愛國同心會成員鼓譟「接機」，大喊要黃等人滾回去，混亂中還有數名男子，突然衝上前要打黃之鋒，黃等人趕緊驅車離開。

《蘋果日報》報導，愛國同心會今號召近200人在桃園機場「接機」，航警局早有準備，安排上百名警力戒護，黃之鋒等人入境後由便衣警察護送和全程蒐證，愛國同心會成員被限定在入境大廳外舉牌抗議，他們不斷鼓躁鬧場，要黃等人滾回去。

黃之鋒走到機場門口時，突然有多名黑衣男子突破封鎖區，衝上前作勢要向黃之鋒揮拳，還大喊「港獨份子滾回去」，黑衣人隨即被警方拉住，黃之鋒等人趕緊搭車離開。