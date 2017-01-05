國防授權法案促台美關係？學者：關鍵在如何落實

2017-01-05 21:19

［記者彭琬馨／台北報導］川普團隊即將上任，外界關切攸關台美軍事高層交流的「國防授權法案」能否在新政府上任後確實執行。外交部北美司副司長徐佑典表示，我國防部長訪美並不包含在授權法案文字內，但基於促進台美間高層互訪，未來將持續與新政府溝通，希望法案推動朝友我方向進行。

徐佑典今於外交部例行記者會上表示，法案推動前相關單位即與美國國會助理、議員與智庫多所聯繫，希望在法案中納入對台灣友好的文字；未來執行程度要看新政府如何解讀相關條文，目前因川普還沒上任，尚無法得知具體方向，但會持續與新政府溝通。

徐佑典表示，由於國防授權法案中僅明定開放美方軍事國防高階官員來台訪問的限制，我方高層訪美的部分其實不包含在法案中。徐佑典強調，我方當然希望能有更密切的台美軍事交流，「對現有不必要的交往限制，做最彈性開放的解釋」。

中興大學國際政治研究所教授蔡明彥分析，法案落實程度要看未來行政部門如何執行，若要讓法案不只是象徵性意義，端看雙方能否提出具體交流的計畫，才能利用這樣的法律基礎推動作戰準備、威脅評估等相關規劃；此外，台灣也能透過遊說國會部門，與友台國會議員合作，推動法案執行，才能讓法案除象徵性意義外，也能對台灣產生實質效果。

台灣智庫執行委員賴怡忠則認為，台美軍事高層間如何交流，還是要看能否將具體磋商內容制度化。賴怡忠強調，國防授權法案「可以開發很多可能性」，未來台美發展前景看好、機會不少，若能把握這個法案，對台灣帶來的影響「可能高於軍售」。