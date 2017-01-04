蔡英文被指不唸出「慎獨」 總統府：非事實
2017-01-04 23:26
〔即時新聞／綜合報導〕今有媒體報導指出，總統蔡英文於調查班結業典禮的新聞稿「慎獨」出包，府方不悅。稍晚，總統府對此回應表示，在向主要負責的部門確認後，媒體報導內容完全不符事實。
根據《中央社》報導，今有媒體報導指出，由總統蔡英文所主持的調查班53期結業儀式，蔡總統在調查局為她準備的新聞講稿中，有段對學員期許的文章提到「砥礪品德操守、慎獨慎始慎微」，不過今天蔡總統於致詞時，並沒有唸出這段話，但卻被不少媒體拿來引用，引來府方不滿。
總統府於晚間表示，在向主要負責的部門確認後，媒體報導內容完全不符事實，並表示，總統今天的講稿是由府內文稿幕僚準備，內容與媒體所報導由調查局準備的「新聞稿」完全不同，因此根本沒有所謂的「未照稿」唸出一事，更沒有所謂的「不悅」。
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