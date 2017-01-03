「自自冉冉」未在官方辭典中 國教院下月討論是否增列

2017-01-03 11:38

〔記者林曉雲／台北報導〕總統蔡英文和副總統陳建仁的新春春聯「自自冉冉」引發熱議，「自自冉冉」一詞未收錄在教育部重編國語辭典中，國家教育研究院主秘武曉霞今天受訪表示，因外界有反映，國家教育研究院最快在下月召開「國語辭典編審會」討論是否要增列。

武曉霞表示，是否增列收錄在教育部重編國語辭典中，主要會考量「自自冉冉」一詞是否穩定存在？是否有很多人在使用？也會考慮出處。

目前在教育部重編國語辭典中可找到「冉冉」，有三種意思：

1、緩慢行進的樣子。《楚辭．屈原．離騷》：「老冉冉其將至兮，恐脩名之不立。」《醒世恆言．卷四．灌園叟晚逢仙女》：「忽見月影下，一青衣冉冉而來。」

2、柔弱下垂的樣子。《文選．古詩十九首．冉冉孤生竹》：「冉冉孤生竹，結根泰山阿。」《文選．曹植．美女篇》：「柔條紛冉冉，葉落何翩翩。」

3、濃密迷漫的樣子。元．王實甫《西廂記．第二本．第一折》：「耳邊廂金鼓連天振，征雲冉冉，土雨紛紛。」明．王夫之〈玉樓春．娟娟片月涵秋影〉詞：「綠雲冉冉粉初勻，玉露泠泠香自省。」