國民黨自辦元旦升旗 洪秀柱：與政府劃清界線
2017-01-01 11:28
〔記者林良昇／台北報導〕今天是元旦，國民黨在中央黨部舉行反核食食安元年元旦升旗，國民黨主席洪秀柱表示，政府違法違憲，所以國民黨要與群眾站在一起，與民進黨政府劃清界線，嚴格監督，並強調，國民黨要好好重整隊伍，國民黨必將再起。
總統府今天上午在府前舉行元旦升旗典禮，洪秀柱雖受邀，但僅在北廣場參加升旗，並未進入會場；國民黨中央黨部自行在黨部前廣場舉辦的反核食食安元年元旦升旗活動，由各地黨部動員支持者參與。
洪秀柱受訪時強調，她們去府前只是去看一下，不進入設定的貴賓區，因為不想跟一個無視於法律跟憲法，甚至只是借殼上市的政府、執政黨站在一起，選擇跟民眾站在一起。
對於總統蔡英文提到以協商處理黨產議題，洪秀柱受訪時表示，學法律的蔡總統應該要知道不當黨產處理條例違法違憲，卻放任立委用多數暴力通過，國民黨當然願意在合理、公平的狀況下討論黨產，但「我們謝謝她好意」，好意應該在法訂定來作為。
媒體也詢問，傳出前總統馬英九有意參選下任黨主席，洪秀柱表示，在這樣困苦的時刻有人願意出來承擔都是好事，對於國民黨新一年的期望，洪則強調，國民黨好好重新整理隊伍，必將再起，但「隊伍一定要整理好」。
洪秀柱向現場數百名群眾致詞時說，國民黨要與跟人民為敵的民進黨政府明確劃分界線，一切「for the people」為了人民，洪也強調，國民黨主張兩岸要簽和平協議、反對日本核食進口、嚴格監督民進黨政府，若政府一意孤行違反民意，「我們就要他下台」。
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