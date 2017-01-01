新年致詞 賴神：最壞時刻已過去…

元旦升旗致詞時，賴清德以建設成果，鼓舞人心。（記者吳俊鋒攝）

2017-01-01 09:02

〔記者吳俊鋒／台南報導〕台南元旦升旗典禮今天上午在虎頭埤風景區舉行，逾6000人參加，市長賴清德致詞時強調，去年真的很辛苦，歷經地震、寒流、颱風等災情，但「最壞的時刻已經過去了」，各項重大建設逐步實現中，否極泰來，一定會更好。

賴清德在左鎮二寮迎曙光後，立刻趕往新化虎頭埤大門廣場，參加元旦升旗典禮，民眾相當踴躍，擠得水洩不通，為2017年的第一天帶來熱鬧氣氛。

賴清德致詞時向闡述任內施政成果，強調台南已經蛻變，脫胎換骨，未來就業機會將更多，年輕人不必再離鄉背井，他希望民眾要更有信心，大步向前。

賴清德說，去年的206強震傷亡慘重，還有寒流、颱風，也造成不小的損失，讓大家過得很辛苦， 感謝各界的救災與捐助，協助台南挺了過來，這份恩情，永遠銘記在心。

賴清德強調，在大家的努力下，下半年漸入佳境，登革熱疫情僅2例，有效防治，許多重要建設，如綠能科學城、國際影視基地…等，都獲得中央力挺，即將「美夢成真」。

升旗典禮後則展開健行活動，民眾環湖一圈，漫步在山光水色的美景中，心曠神怡地迎接2017。