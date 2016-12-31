房屋稅槓上張金鶚 柯P：他不該在下台前大調漲

2016-12-31 00:15

〔即時新聞／綜合報導〕柯文哲於2014年底上任後，至今已擔任台北市長兩年多，雖然近期民調表現低迷，但他日前仍表示將爭取2018連任。他在30日晚間接受媒體專訪時，面對主持人詢問如果民調低於30%是否還會選，柯回應說，民調還是重要參考數據，不過「才打到半場你緊張什麼？」、「何必把底牌跟人家講？」

柯：絕對沒有喬入黨這回事

針對北市議員王世堅日前爆料，指柯曾找民進黨大老牽線見總統蔡英文、喬入黨事宜一事，柯文哲於30晚間播出的三立政論節目《54新觀點》中也強調，「絕對沒有喬入黨這回事」。同上節目的副市長陳景峻也說，他先前代表去開行政院會時，也曾詢問柯建銘此事，已及是否曾在中常會介紹柯P，當時柯建銘回說「我哪有說」，由此可證實根本沒有這一回事。

針對為房屋稅、地價稅議題槓上前台北市前副市長、政大地政系教授張金鶚，柯則說他也不是要說張教授是壞人，他也贊同必須要漲，但他最無法接受的是，要漲不該在下台前那一年漲、然後就留給後面的人去收拾，而且還是突然大漲30倍。張則回應，依法來說，每隔3年要調整公告房屋稅及地價稅，他在2013年進入市府，2014年時只是依法調整，也曾做過研究報告及相關討論。

同場來賓、民進黨籍台北市議員洪健益則質疑，調整稅基原本是要針對投資客，但構造成本抬高2.6倍後影響的是很多的一般住戶，因此張不能拿自己種下的因果再來質問柯文哲。洪也質疑，在馬英九，郝龍斌執政期間為何10幾年不調，才讓民眾面臨很重的相對剝奪感，且打房也不能犧牲一般的市民。