「成功致詞背後有辛苦努力！」醫生曝阿扁復健苦保尊嚴

陳水扁日前出席陳幸妤牙醫診所開幕，並致詞。（資料照，記者王俊忠攝）

2016-12-30 12:24

〔即時新聞／綜合報導〕前總統陳水扁日出席女兒陳幸妤新診所開幕、發表睽違8年的公開致詞，其致詞功力未減，受到鄉民好評，陳總統民間醫療小組副召集人、高雄長庚醫院榮譽副院長陳順勝則透露，阿扁成功致詞的背後有著令人不捨的努力...。

陳順勝在《民報》撰寫「阿扁總統成功的致詞演講背後令人不捨的努力」專欄，他透露，阿扁在腦額顳葉退化造成多重失能中，還能克服許多障礙，靠的是扁的努力，在近2年中，阿扁透過學習、復健等方式，征服他的病。

陳順勝表示，在致詞上，阿扁拿著麥克風不讓別人看到他手抖，透過記憶練習與密密麻麻的小抄連結記憶套組，以外接式尿管不讓人看到他的漏尿，為的是保留台灣人總統的尊嚴，「我暸解那辛苦！不是專業的人怎可能知道」。

陳順勝說，阿扁透過治療，憂鬱、創傷壓力症候群已獲得大幅改善，腦退化症狀穩定下來，至於睡眠呼吸中止症也大幅降低風險，整體記憶、學習、口吃與認知功能，更是出乎意料之外的進步，然而這些治療還在進行，屬在監不能為之，加上風險上需繼續保外就醫；此外，阿扁家庭的協助也有很大幫助，特別是扁嫂督促扁要復健，帶孫兒女等，更是強化他的復健成效。

所幸陳水扁的致詞並沒有違反保外就醫規定，也讓扁寬心，陳順勝則向扁喊話，「我們認真地在診療，也都留有很完整的紀錄，包括影像紀錄，對歷史與政府法務有很負責任的交代。我們等著台灣人民給您一個公平正義的呼應，在特赦、大赦之前，您的保外就醫會是台灣監獄行刑法的典範，感謝您沒有用恨來回應對您不正義的人，這是台灣人的典範！」