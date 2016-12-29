勸退離人員勿赴中 國安局：現在氛圍不宜去

2016-12-29 09:29

〔記者涂鉅旻／台北報導〕國安局長彭勝竹本月對退役、離職的前國安局人員發出一份署名公文呼籲，國安退離人員不宜進入中國、港澳地區，如離退人員被建議不要進入中國，卻仍進入而遭中國拘留，依法將不營救、補助。對此，國安局副局長郭崇信今上午受訪表示，現在氛圍「我認為不宜（去中國）。」但郭未明言氛圍為何。

郭崇信今上午赴立法院外交及國防委員會參與法案審查。對於國安局發公文提醒離退人員，郭受訪表示，通知內部都說得非常清楚。媒體追問，是否不贊成國安人員離退後去中國？郭表示，以現在氛圍，「我認為不宜（去中國）」，因為中國對我方情報單位是終身追溯，沒有時限，「對你有意見，隨時要約談就隨時展現國家權力，這樣能確保我們國人安全嗎？」

由於《國家安全情報法》25條之1第1項第4款明定，「經隸屬之情報機關以書面記載具體事實及理由通知不宜前往之地區，仍於合法通知後故意前往該地區」，將不適用該法第24條、第25條規定。意指如經勸說卻仍執意去中國的退離國安人員，國安單位可不營救、補助。對此，郭崇信說，國安局是善意提醒、道德勸說，不過國人如在中國出事，國家都會營救。