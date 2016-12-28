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民進黨砲轟國民黨五大謊言 LINE群組造謠抹黑

民進黨發言人王閔生（左）、阮昭雄（右）、楊家俍（中）等28日在「揭開抹黑、扭曲、造謠騙事錄」記者會上，針對國民黨五大謠言提出譴責，並呼籲國民黨應懸崖勒馬，回歸理性鬥爭，停止抹黑及造謠。（記者黃耀徵攝）

2016-12-28  11:44

〔記者鍾麗華／台北報導〕民進黨今天召開「抹黑、扭曲、造謠騙世錄」記者會，針對國民黨以新媒體、LINE群組，刻意散布不實指控與假新聞等，對新政府做不實指控與攻擊，保留法律追訴權，民進黨義務律師黃帝穎表示，民事侵權行為有兩年的請求權期間，黨部將對不實內容蒐證，必要時以法律途徑來追究。

民進黨五位發言人王閔生、楊家俍、阮昭雄、黃適卓、邱莉莉今日全部到場，戳破國民黨有關「日本食品進口」、「攻擊總統蔡英文政府」、「扭曲外交」、「唱衰政府」、「黨產騙世錄」等五大謊言。阮昭雄說，他懷疑國民黨連同對岸的造謠部隊，企圖破壞台灣內部團結。

對於黨產問題，國民黨今天召開國際記者會，邱莉莉表示，根本是「打人喊救人」，令人笑掉大牙。黨產會成立開始，國民黨不斷強調自己沒有不當黨產，甚至於說歡迎提告，並利用記者會指控黨產會藉違憲違法的組織與條例，企圖消滅合法政黨，但另一方面強調黨產歸零的決心不變。

邱莉莉說，國民黨從前黨主席連戰以來，總共出脫將近600億的黨產，再加上中投及欣裕台資產，已經超過上千億，這些不當獲利的資產，本來就該歸還給人民；邱說，這段時間以來，國民黨從脫產、拖延到哭窮，早就讓人看破手腳，呼籲國民黨早日懸崖勒馬，早日配合調查，才得以建立健全政黨政治的良善環境。

至於民進黨是否懷疑國民黨動用網軍造謠、抹黑？阮昭雄表示，新媒體的發展帶來很多便利性，但便利性不應該被濫用，目前很多LINE群組有非常多不實、甚至刻意捏的訊息，「國民黨其實脫離不了任何關係」。

黃帝穎說，國民黨不應再利用新媒體或是一些記者會，提供不實的資訊及抹黑的新聞來進行造謠，他呼籲國民黨，做為一個民主國家的在野黨，應該拿出具體、確實的資料來做評論，而不是造謠、抹黑，這不是民主國家正常的政黨民主競爭。

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  • 民進黨發言人阮昭雄（左三）、王閔生（左一）、楊家俍（左三）、黃適卓（左五）、邱莉莉（左六）及黨部律師黃帝穎（左四）28日召開「揭開抹黑、扭曲、造謠騙事錄」記者會。（記者黃耀徵攝）

    民進黨發言人阮昭雄（左三）、王閔生（左一）、楊家俍（左三）、黃適卓（左五）、邱莉莉（左六）及黨部律師黃帝穎（左四）28日召開「揭開抹黑、扭曲、造謠騙事錄」記者會。（記者黃耀徵攝）

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