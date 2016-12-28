軍糧限二氧化碳填充獨厚特定業者 綠質疑是弊案

民進黨立委王定宇（左起）、蔡易餘、莊瑞雄召開「大米蟲養成計畫，公糧收購制度漏洞養肥特定廠商20年」記者會。（記者王藝菘攝）

2016-12-28 11:28

〔記者曾韋禎／台北報導〕農糧署辦理軍糧收購限定須用二氧化碳密封填裝，但軍糧品質卻都這麼差？民進黨立委質疑，農糧署利用特定規格，將軍糧收購限定給擁有特定設備的業者，就是圖利、壟斷，必須即刻檢討。

民進黨立委蔡易餘、王定宇、莊瑞雄今召開記者會。蔡易餘指出，當過兵的人都知道，軍中的米飯品質就是比外面差很多；因為農糧署的前身糧食局在1992年補助購買3台「二氧化碳密封白米包裝機」給桃園管理處、彰化縣農會、屏東縣農會，設計要讓全國的軍糧分3區供應，1994年再補助購買配件。

然而，蔡易餘表示，桃園管理處卻在1995年將政府補助1247萬元的設備，以1500萬元賣給玉豐糧食，等於讓玉豐壟斷北區軍糧供應；屏東縣農會之後也說不做，亦由玉豐糧食承攬其負責的南區軍糧。

他指出，農糧署以20公斤包裝需保存18個月為由，指定軍糧要以二氧化碳填充。但他詢問衛福部，二氧化碳與一般的真空包裝差異為何？衛福部答覆，在5度到20度的儲存條件下，都是保存8個月。那為何一定要指定二氧化碳填充？

他批評，不只是軍糧，就連社會救助糧也是單一指定給玉豐；玉豐去年還收購台南市學甲區的爐渣米，同時還進口國外米，是否有無混充，都不得而知。現在已經政黨輪替，農糧署必須拿出改革決心，全面改善，不能再讓弱勢、軍人繼續吃劣質米。

王定宇直指，這就是圖利。糧食局桃園管理處將符合特殊規格的設備賣給民間業者，收購合約就必須重新規範，否則就是圖利。

他以去年度為例指出，玉豐以每公斤27元收購公糧，經二氧化碳填充後以47年邁出，一整年獲利3158萬元；現在國軍才20萬人，在1996年的65萬大軍年代，獲利更為可觀。怎會用區區3百萬元的價差就將這個權利賣給特定業者？這是弊案，檢調必須查辦。

莊瑞雄強調，這種由特定業者長期壟斷軍糧、社會救濟糧的陋習，該被打破了。