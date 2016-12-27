遭提告、嗆下台 洪秀柱暫緩黃復興黨代表併選

2016-12-27 16:23

〔即時新聞／綜合報導〕國民黨上週三強行通過「黨主席提前改選、黃復興黨代表併選」議案，引發黨內風暴，中常委姚江臨向黨主席洪秀柱提起民事訴訟，國民黨立法院黨團總召廖國棟也表示，「黨主席公然違規，應該辭職下台！」面對激烈反彈，洪秀柱已表示願意退一步協調，明天中常會將透過復議將全案修正。

根據《聯合報》報導，國民黨黨中央、黃復興黨部、中常委已在今天中午達成折衷案共識，明年黨主席提前改選時程不變，但黃復興黨代表選制改變案，則延到下一屆再實施，此外，黃復興黨代表暫不併入一般黨代表選舉，維持分開選舉。

據指出，上週三的決議之所以引發爭議，主要在於黃復興黨代表席次和地方黨部併選，依上屆為例，國民黨黨代表共1147席，其中黃復興黨部黨代表102席，不過，黃復興黨員將近9萬，幾乎占國民黨全部黨員三分之一，若未來不再有黃復興黨代表，那就是解放束縛，打破102席的「天花板」，勢必大幅壓縮本土派空間。