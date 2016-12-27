政黨傾向民進黨居冠 年輕、高學歷最愛時代力量
2016-12-27 14:06
〔即時新聞／綜合報導〕台灣智庫在今日發表一系列民調，其中，在各政黨支持度方面，民進黨以32.2%穩居第一，但在20至29歲族群的支持度調查上，時代力量以24.3%排在第一，時代力量立委徐永明也認為，時力在40歲以下擁有較穩定的支持族群。
綜合媒體報導，在政黨傾向調查中，民進黨32.2%排第一；國民黨21.5%排第二、時代力量10.9%第三；親民黨4.3%第四。
但在20至29歲民眾的政黨傾向上，分別為時代力量24.3%、國民黨19.8%、民進黨16.9%；若是教育程度大學以上族群，則為時代力量23.8%、國民黨22.6%、民進黨22%。
徐永明表示，時力在40歲以下與大學程度以上的有較穩定的支持群眾，不容易受到各種事件的影響而變化。但在40歲以上的族群，可能會受到政治事件影響，另外如傳播工具的使用，不同族群間也各有差異，因此時力也會去探索一些較傳統的媒介。
民調中心主任周永鴻分析，時力的崛起基礎從大浦事件延伸到太陽花學運，吸引許多年輕族群的支持，也拉攏到不少民進黨的支持者。
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