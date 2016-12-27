| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
南港高工男學生墜樓 命危送醫 BOSE下修家庭劇院的空間需求 傳奇耐磨包 萬磨不破不滲水
 首頁 > 政治

政黨傾向民進黨居冠 年輕、高學歷最愛時代力量

2016-12-27  14:06

〔即時新聞／綜合報導〕台灣智庫在今日發表一系列民調，其中，在各政黨支持度方面，民進黨以32.2%穩居第一，但在20至29歲族群的支持度調查上，時代力量以24.3%排在第一，時代力量立委徐永明也認為，時力在40歲以下擁有較穩定的支持族群。

綜合媒體報導，在政黨傾向調查中，民進黨32.2%排第一；國民黨21.5%排第二、時代力量10.9%第三；親民黨4.3%第四。

但在20至29歲民眾的政黨傾向上，分別為時代力量24.3%、國民黨19.8%、民進黨16.9%；若是教育程度大學以上族群，則為時代力量23.8%、國民黨22.6%、民進黨22%。

徐永明表示，時力在40歲以下與大學程度以上的有較穩定的支持群眾，不容易受到各種事件的影響而變化。但在40歲以上的族群，可能會受到政治事件影響，另外如傳播工具的使用，不同族群間也各有差異，因此時力也會去探索一些較傳統的媒介。

民調中心主任周永鴻分析，時力的崛起基礎從大浦事件延伸到太陽花學運，吸引許多年輕族群的支持，也拉攏到不少民進黨的支持者。

廣告
  • 台灣智庫27日舉行十二月民調記者會，由民調中心主任周永鴻分析民調結果。（記者劉信德攝）

    台灣智庫27日舉行十二月民調記者會，由民調中心主任周永鴻分析民調結果。（記者劉信德攝）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 台灣智庫 國民黨 徐永明 時代力量 民調 民進黨
相關新聞
Top
政治‧本日最多瀏覽
» 更多政治新聞
政治‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
便當菜✤日式雞肉煮
莧菜丸子羹湯
杏鮑菇挑選/保存
常見酒杯你用對了？
轉寄

標題：政黨傾向民進黨居冠 年輕、高學歷最愛時代力量


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2016年12月27日‧星期二‧丙申年冬月廿九日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2016 The Liberty Times. All Rights Reserved.