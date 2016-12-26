黃國昌挺同婚遭提罷免 柯建銘反對：非正常現象

2016-12-26 12:07

〔即時新聞／綜合報導〕婚姻平權法案今日在立法院司法及法制委員會進行初審，挺、反同婚團體在場外抗爭，會中委員們的看法也各不相同。民進黨團總召柯建銘表示，立專法並不是歧視，希望外界不要互相攻擊，還提到因挺同婚遭提罷免的時代力量立委黃國昌，認為「這不是正常現象」。

柯建銘表示，民法因為是以兩性為基礎，若修改民法的話要連帶處理上百條條文，屆時立法院得天天處理這些事情，強調專法並非歧視，跟其它版本一樣是選項之一，希望外界冷靜、理性。

對於因婚姻平權所造成的社會衝突，柯建銘提到，立法者需要的不是表態，而是如何解決問題，「立法和做運動不一樣」。他呼籲，台灣的民主走到現在，多元包容尊重是一定的，不需要互相詆毀、攻擊和貼標籤，包括遭反同婚人士罷免的黃國昌，柯建銘也表達反對立場，認為這並非正常的現象，「不同的聲音應該要能夠對話，而非製造衝突」。