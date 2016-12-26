高度爭議法案 反同婚團體：冷靜下來，事緩則圓

婚姻平權的民法修正草案今審查，反同婚團體走上街頭，揚言罷免支持同婚修法的立委。（記者陳志曲攝）

2016-12-26 11:46

〔記者陳炳宏／台北報導〕今天是婚姻平權的民法修正草案在立法院司法及法制委員會首次進入「逐條審查」階段，一早反同團體就在立院前中山南路舉行集會，並高喊「婚姻家庭、全民決定」要求婚姻平權法案應該交付公投，而到早上10點半左右，挺、反同陣營皆已聚集約3萬名群眾，全國宗教大聯盟代表張明致則表示，如果不得已要交付二讀、三讀，也要立委記名投票，以示負責，對於支持的立委，就發動全民罷免。

下一代更幸福家長代表曾憲瑩強調，今天最主要的訴求是因為立法院正在審查同性婚姻法案，社會完全沒有共識，立院試圖闖關，完全是黑箱作業，且到目前為止，完全沒有任何影響評估報告，根本就是盲目修法，這樣修法會衝擊到教育、影響我們的孩子，卻沒看到教育部提出任何影響評估報告，而且13個立委也不能代表所有的民意，根本是少數民意。

曾憲瑩說，我們也認為這是個違憲的修法，公投才是民意的代表，因此呼籲立院應該立即停止審查，交付公投，拒絕少數人為全國人民的婚姻家庭做決定。

而護家盟代表「中國佛教會副理事長明光法師」表示，對於立院提案修改民法972條規定，依據憲法，大法官過去明確解釋過，婚姻是一男一女的結合的基礎，我們應該遵行這個道才是和諧之道，護家盟也呼籲，這麼重大議題，應該停止審查交付全民公投，應該冷靜下來，事緩則圓。

明光法師說，過去許多國家所做的婚姻平權，我們應該瞭解評估整個影響，才是全民之福。

搶救台灣希望聯盟代表則指出，今天選擇站出來，是為了我們下一代，希望下一代可以享受到清新自由的空氣，我們並不是反同，但反對修改民法972條文。

而捍衛家庭學生聯盟總召施俊宇則表示，不是所有年輕世代都挺同性婚姻，也有反對的聲音，而且不是反同，而是反同婚，不是反對同性戀者該有的權益，而是反對因為如此修法，而犧牲改變異性戀者的權益，學生們都期待，未來可以組成異性幸福的家庭，但這樣的期待，卻遭遇同性婚姻修法的改變與衝擊，令人擔憂，呼籲年輕人為了未來，應該一起站出來，表達反對同婚修法的權益。

施俊宇也表示，同性婚姻法案已經造成族群、世代對立，應該立即停止審查，訴諸全民公投，才不會繼續造成社會紛擾，與國家社會分裂。

全國宗教大聯盟代表張明致則表示，古人講「一陰一陽之謂道、君子之道，肇端夫婦，有天就有地、有陰就有陽、有男就有女」這也是大自然法則，光有男生沒有女生，或光有女生沒有男生會生小孩嗎？男生跟男生結婚，女生跟女生結婚，那就會絕子絕孫。

張明致說，我們尊重同志自由意願，反對同婚列入民法，就像尊重抽菸者嗜好，同意設抽菸專區，但反對全面開放全民受菸害。

不該讓同婚法納入民法，對於支持同婚法立委，應該發動罷免，如果不得已要交付二讀、三讀，也要立委記名投票，以示負責，支持的立委，就發動全民罷免。

婚姻平權的民法修正草案今審查，反同婚團體走上街頭，揚言罷免支持同婚修法的立委。（記者陳志曲攝）

婚姻平權的民法修正草案今審查，反同婚團體走上街頭，揚言罷免支持同婚修法的立委。（記者陳志曲攝）