反同民眾翻牆進立院 警方逮捕1人

反同團體衝向立法院，與警方發生推擠衝突。（記者陳志曲攝）

2016-12-26 11:18

〔即時新聞／綜合報導〕立法院司法及法制委員會今日審查婚姻平權法案，挺同與反同團體都在立院周圍展開集會並表達訴求。有1名反同民眾翻牆闖進立法院，隨即遭到警方逮捕。

綜合媒體報導，翻牆的反同民眾似乎有備前來，雙手還戴上了棉紗手套，不過立院內的優勢警力一擁而上，以束帶綁住他的手腕並將人帶離。

這位反同民眾一路上大聲喊著「停止審查、交付公投」，還呼喊「尤美女下台、段宜康下台」。這名反同民眾表示，如果婚姻平權法案通過，那他真的不知道要怎麼教小孩。

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反同團體今日齊聚立法院周圍，抗議婚姻平權法案的審查。（記者陳志曲攝）

反同團體今日齊聚立法院周圍，抗議婚姻平權法案的審查。（記者陳志曲攝）

反同團體衝向立法院，與警方發生推擠衝突，並逮捕企圖衝進立院的民眾。（記者陳志曲攝）

1位反同民眾翻牆闖入立法院，遭警方逮捕。（圖擷自《TVBS》）