黃國昌被罷免 邱毅：很快便現出原形

前立委邱毅談黃國昌被罷免，丟臉死了。（資料照，記者張嘉明攝）

2016-12-26 11:34

〔即時新聞／綜合報導〕北北基安定力量聯盟發動罷免時代力量立委黃國昌，已超過提案門檻。前立委邱毅對此表示，黃國昌很快便現出原形，因為他支持同性戀婚姻。

邱毅昨日表示，黃國昌罷免提案，很快便衝破提案人數門檻。他認為，當黃國昌昨日被問到可能被罷免的感受時，「竟禁不住口唇顫抖，聲虛氣弱言不及義，那還有一丁點戰神的模樣，丟臉死了」。

邱毅還提到國民黨的反核食抗爭，他認為國民黨黨官總算有人帶頭衝撞了，這種有「血性的行為」是要受到鼓勵的。他希望黨內大老不要像過去，高高在上手握大權，刻意擷取拼死抗爭者的紅利，卻對抗爭者刻意貶低壓抑，最後國民黨被搞得失去戰鬥力。

邱毅談及最近時事，中學老師帶領學生模仿納粹希特勒，批評不當黨產處理委員會主任委員顧立雄，清算國民黨黨產的惡行根本就是法西斯惡靈重現，像是當年納粹、倭寇的行徑。他最後還批判蔡英文政府和民進黨，「就是法西斯的跟隨者信仰者，這次扮納粹愚行的始作俑者」。