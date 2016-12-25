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評估9縣市將連任 民進黨2018要「再下三城」

媒體報導，綠營鎖定由藍營執政的新北市、台東縣和南投縣，2018將推出強棒。圖為總統兼民進黨黨主席蔡英文及台南市長賴清德。（資料照，記者洪瑞琴攝）

2016-12-25  08:11

〔即時新聞／綜合報導〕2014九合一大選，民進黨可說大獲全勝，更一舉拿下13縣市首長，距離2018選舉還有一段時間，但國民黨意圖再起，民進黨也不敢大意，媒體報導，綠營鎖定目前由藍營執政的新北市、台東縣和南投縣，將推出強棒，將執政版圖擴大到16縣市。

《蘋果日報》報導，民進黨目前13個執政縣市，其中基隆市、桃園市、新竹市、台中市、彰化縣、雲林縣、嘉義市、屏東縣及澎湖縣等9縣市首長都剛當選，黨中央評估，連任不是問題。宜蘭縣、嘉義縣、台南市、高雄市等4縣市首長均為第2任，目前都有人選表態爭取提名。

報導提到，綠營針對新北、台東和南投等3個藍營執政縣市，盼推出強棒，新北目前傳出南市長賴清德、立委羅致政、高志鵬、吳秉叡等人被點名或有意參選。台東有立委劉櫂豪備戰，南投有草屯鎮長洪國浩表態，而民進黨評估，這3縣巿都可以拿下，擴張執政版圖。

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相關關鍵字： 2018 2018選舉 民進黨
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