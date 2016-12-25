才鬆口拚連任 媒體民調：柯文哲滿意度只剩...

近來一份媒體進行的民調顯示，台北市長柯文哲施政滿意度剩35.7％。（資料照，記者陳志曲攝）

2016-12-25 07:54

〔即時新聞／綜合報導〕台北市長柯文哲近日接受媒體專訪時首度鬆口，將努力爭取2018市長連任。但《蘋果日報》近日進行的民調卻指出，有高達59％的受訪者不滿意柯文哲施政，滿意的民眾則下滑至35.7％。

據《蘋果日報》報導，該份民調於本月14至16日進行，針對台北市20歲以上民眾隨機抽樣電訪，有效樣本1073份。民調結果顯示，柯文哲施政滿意度為35.7％，不滿意度為59％。

報導也提到，多位台北市民眾接受隨機街訪，有近6成民眾對柯文哲施政沒特別印象，但不少人認為大巨蛋案的處理是最差的政策，塞車則是居次。另外，也有民眾認為柯文哲在北門古蹟重現與拆除忠孝西路公車專用道都是良好的政績。