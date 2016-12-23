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批退輔會「爛貨」 段宜康：將集中力量「搥」它

段宜康批評退輔會是爛貨，未來要集中力量搥它。（資料照，記者羅沛德攝）

2016-12-23  17:15

〔即時新聞／綜合報導〕退輔會轉投資事業公司爭議引發各界議論，立委段宜康今天痛批，退輔會的投資公司所持有事業股票為何讓售，竟告訴立院查不了帳，上下還沒人知道發生什麼事，「真是個爛透了的機關」。

段宜康日前曾批評，退輔會主委李翔宙、國防部副部長李喜明在年金改革會議「反改革」，既然當民進黨的政務官，就要共同支持政府價值，若沒辦法配合，請他們自己離開。今天再嗆退輔會是「爛貨」。

段宜康今天在臉書貼文批評退輔會，他直說退輔會「爛透了」，自己的投資公司、持有的股票為何轉給別人？賣了多少錢？也不過20多年的事，居然告訴立法院找不到帳了，且上上下下也沒人知道發生什麼事。

他批評，退輔會「這麼糟糕的管理能力，憑什麼管3個榮民總醫院？」並強調未來要集中力量「搥這個爛貨」。

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  • 段宜康在臉書批評退輔會。（圖擷自段宜康臉書）

    段宜康在臉書批評退輔會。（圖擷自段宜康臉書）

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