與聖多美斷交 林濁水：不是天大的事情

2016-12-23 10:38

〔記者呂伊萱／台北報導〕聖多美與我斷交，民進黨前立委林濁水今天說，台灣與許多中等以上國家都已沒有維持外交關係了，努力維持小國外交意義也不大，「不必當作天大地大的事情」。他也說道，真正有意義的邦交國是梵諦岡和巴拿馬，前者具重大精神與文化象徵意義，後者則掌握交通要道。

林濁水今出席立法院「川普上台，台美中三邊關係的變與不變」公聽會，受訪時談到聖多美與我斷交事件。聖多美主動宣布與我斷交，並承認一中原則，一般認為它將尋求與中國建交，但中國對此僅表示歡迎，並無馬上與其建立外交關係。林濁水說，中共沒有具體答覆，甚至沒有安排時程，「可見是一個小事情」，台灣卻把它當作天大的事情，是比較奇怪。

林濁水解釋，邦交國當然越多越好，但是台灣對外邦交，基本上與中等以上國家都已沒有外交關係，「和美日韓都斷交了啊」。林濁水直言，努力維持著20出頭個邦交國，甚至花力氣操作或採取不必要手段，「這種小國邦交意義不大」。至於有人認為，邦交國是因為九二共識才維持住外交關係，林濁水說，其實蔣經國時代，也沒有九二共識，當時就是二十幾個邦交國，換句話說，這些是北京故意留下來的，再次強調斷不斷交「不必當作天大地大的事情」。林濁水也認為，剃平頭等說法是中國極右派敲鑼打鼓的講法，因若照它邏輯，「陳水扁時代就應該剃光光啦」，所以他認為不必太在意。

林濁水並指出，台灣對外邦交關係中，真正有意義的是梵蒂岡和巴拿馬，因為巴拿馬掌握交通要道，梵蒂岡則有精神與文化的重大象徵意義。林濁水也強調，中共從蔣經國、李登輝到馬英九時代，都努力經營梵諦岡，一旦邦交出狀況，是中國「幾十年處心積慮累積的結果」，和誰執政沒有關係。

林濁水也談到美國總統當選人川普對一中政策的質疑，中國回應說一中不能被交易或買賣，是否影響中國對台政策？林濁水分析，中國外交部長王毅在美國曾迴避對九二共識表態，只強調遵守中國憲法；中國社科院台灣研究所周志懷則提出另外的共識路線，顯示中國內部對台想法並不一致。他認為，北京對台灣其實不存在一個「明確而穩定的紅線」，而當北京對紅線都飄浮不定時，台灣卻很痴心地去想像有一條紅線、並想要精確掌握，林說「這恐怕是不切實際」。