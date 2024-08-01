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翁柏宗今起延任、代理主委職務》藍批硬幹 綠營：行政院是依法行政

政院指定NCC副主委翁柏宗今起延任並代理主委職務，引發在野黨批評，民進黨團強調行政院是依法行政，並非不尊重立法院。（資料照）

政院指定NCC副主委翁柏宗今起延任並代理主委職務，引發在野黨批評，民進黨團強調行政院是依法行政，並非不尊重立法院。（資料照）

2024/08/01 05:30

〔記者陳政宇／台北報導〕國家通訊傳播委員會（NCC）人事案卡關，行政院指定NCC副主委翁柏宗今起延任並代理主委職務，針對在野兩黨的批評，民進黨團強調，行政院是依法行政，並非不尊重立法院，且立院相關咨文延遲送抵總統府，才出現生效時間的落差。

NCC有四位委員任期昨天屆滿，行政院四月三十日就公布提名人選，包括翁柏宗、陳炳宏、羅慧雯及詹懿廉，並送請立院同意。不過，NCC人事同意權案在藍白以席次優勢掣肘下，分別於程序委員會、院會被擋六次及兩次，上月十二日才付委待審。

立院相關咨文延遲送抵總統府

藍白也再度聯手，立法院七月十六日三讀通過「國家通訊傳播委員會組織法修正案」，明定NCC委員改為「任滿得連任一次，已連任者不得再任」，並刪除延任規定。

民進黨團副幹事長洪申翰受訪表示，立法院相關咨文一直到七月廿九日才送到總統府，不知為何嚴重delay（延遲），導致行政作業流程受到很多影響，才出現時間上的落差，他對立法院的處理速度也感到很困惑。

洪申翰強調，行政院是依法行政，更沒有不尊重立法院，因為行政院是依據當下的法規進行。

民進黨立委賴瑞隆也說明，若NCC人事同意權案無法完成，恐造成運作上的空窗期，行政院此舉是讓NCC持續運作，這是一項比較好的暫時性因應措施，他予以認同。他呼籲立法院八月中旬後召開臨時會，儘速審議通過人事案，讓NCC委員就定位，才是國人之福。

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