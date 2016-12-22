爭辦2018台灣燈會 潘孟安對決張花冠
2016-12-22 17:41
〔記者侯承旭／屏東報導〕為爭取2018台灣燈會主辦權，交通部觀光局今天邀請嘉義縣政府與屏東縣政府進行申辦計畫簡報，兩個縣市分別由縣長張花冠及潘孟安親自出馬，宛若另類黨內初選。
簡報今天上午在觀光局登場，屏縣府由縣長潘孟安領軍，大鵬灣國家風景區管理處也派員加入屏東縣團隊，合力爭取台灣燈會到屏東。
嘉義縣之前爭取2017台灣燈會敗給雲林縣，這次捲土重來志在必得。據透露，嘉義縣長張花冠今天坐輪椅掛點滴進入簡報會場，民進黨立委陳明文也陪同嘉義縣團隊。
潘孟安訴求屏東是西部唯一未舉辦過台灣燈會的縣市，中央應該給屏東一個機會，屏東是南向政策的前哨，也有很多來自東南亞的新移民，燈會將規畫南島藝術燈區，並培訓新移民擔任導覽。
屏東縣規劃的台灣燈會分別設在屏東市的雲鵬社區與東港鎮大鵬灣風景區，兼具海陸特色，並規劃一日遊與二日遊行程，讓觀賞燈會的遊客能同時飽覽南部縣市的風土民情，已獲得高雄市、台南市、澎湖縣等首長支持。
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