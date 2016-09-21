前CBA台籍球員稱 「我們是兩個國家」 中國網友玻璃心碎
2016-09-21 22:20
〔即時新聞／綜合報導〕過去曾在中國男子籃球職業聯賽（CBA）吉林隊打球的台籍球員楊玉明，2013年曾在電視節目上聲稱，「我們（台灣）和他們（中國）是兩個國家」、「兩個國家的國情不同」，近日被中國網友翻出來後，引起熱議。
台灣球員楊玉明2013年在電視節目上稱，「我們和他們是兩個國家」、「我就是來這（中國）賺錢的」，這些節目的片段近日被中國網友挖出來，並截圖PO在微博上，引起不少中國人批評。
中國網友看了楊玉明的受訪片段後，氣的留言大罵「基本上你是不要想入境了」、「強烈建議驅除所有台商、台灣藝人」、「他說出台商藏在心裡的話」、「以後引入台灣運動員要先搞清楚他們的政治傾向」、「不把我們當同胞只把我們幫錢包」、「人家只把我們當賺錢機器」。
據了解，楊玉明是在2008年加入CBA吉林隊，打拼10個月後，隔年就離開了。2013年楊玉明在《民視新聞台》節目「挑戰新聞」表示（影片26:54處），球員都希望能在自己家鄉打球，當初會到中國打球也是薪資問題，雖然薪資高，但就像是外籍勞工，「你說他們把你當一家人嗎？不見得，因為兩個國家的國情是不一樣的」。
接著楊玉明說道，當時在中國，他們的人也會用異樣的眼光說「那個國民黨的」，他們講話就是會用一種口氣，可是能怎麼辦呢？「我真的就是來這賺錢的」。
相關影音
看更多！請加入自由時報粉絲團
政治‧本日最多瀏覽
- 前CBA台籍球員稱 「我們是兩個國家」 中國網友玻璃心碎
- 外遇已婚女 陳彥伯曾批波卡 今被寫對聯酸爆
- 砂石車撞總統府 駕駛、車行判賠223萬
- 台北農產人事案 中華民國農會總幹事：干「張」底事
- 紐國奇異果行銷大將 接掌台灣國際農業開發公司
政治‧即時新聞
網友回應
熱門新聞
- 「不當財產 禁止處分」條例公布後隔日// 國民黨開出10張支票 共5.2億
- 糧農組織漁委會會議 中國逼我離場
- 延續KANO精神 停擺32年耕元盃復賽
- 海的彼端 記錄台灣鳳梨工血淚
- 復耕荒廢茶園 東光社區不灑藥
- 步道搶修 砂卡礑、小錐麓已開放
- 基隆晚間傳槍響 1男子腿部中彈送醫
- 經國學院謝皓丞 代表台灣爭世廚賽冠軍
- 印尼紡織大王宋良浩 布局台灣商用不動產
- 鐵路地下化 擬拆5陸橋、填8地下道
- 單親爸沒收筆電 慘幫兒收屍
- 北市最貴店面在東區 每坪月租2.6萬元
- 即時通訊夯 逾3成網路族少打電話
- KID靠局部特徵 認不出許維恩
- 新式火箭發動機 北韓稱測試成功
- 未足額進用身障勞工 多所大學上榜
- 8月訪日遊客創新高 台灣客達33萬人
- 反蜜月灣開發 林聰賢重申寸土不讓
- 社論》政治統派式微 經濟統派上場
- 信封袋寫滿支出…暖警幫「辛苦錢」找到失主
- 921國家防災日 宜大及地質調查所推土壤液化展
- 文學作家周金波座談會 兒女憶當年
- 貨輪斷航 蘭嶼唯一加油站快沒油
- 龍崎考潭道路崩毀 高低落差一米五
- 〈愛情大智慧〉男人不只是 視覺動物
- 非洲移民船地中海翻覆沉沒 至少29死
- 幫孩子戒3C 不要急著收走東西
- 涉脫法避黨政軍條款//投審會 將中嘉案退回NCC重審
- 十方週六募款餐會 景氣差待認捐
- 搶救水上巴士 議員促增建碼頭
- 中國貨輪漏油清污 廈門允勘察移除
- 打造台中港OUTLET PARK 三井簽約
- 北中南東 11月年金改革座談
- 紐約爆炸案嫌犯曾去阿富汗 「回來變了個人」
- 就只是愛樂 鹿港愛樂週六演出
- 走過繁華與滄桑 投市圓環拆了
- 阿信拍桌秀手機 洗刷自戀王
- 中投、欣裕台認定聽證會 黨產會向國民黨發通知
- 《自由廣場》小英同學的123木頭人
- 李子園發展生態社區 盼世代傳承
編輯推薦
贊助商廣告
轉寄
標題：前CBA台籍球員稱 「我們是兩個國家」 中國網友玻璃心碎
*收件人 Email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名
*你的 Email
訊息驗證碼 驗證碼有大小寫之分