前CBA台籍球員稱 「我們是兩個國家」 中國網友玻璃心碎

2016-09-21 22:20

〔即時新聞／綜合報導〕過去曾在中國男子籃球職業聯賽（CBA）吉林隊打球的台籍球員楊玉明，2013年曾在電視節目上聲稱，「我們（台灣）和他們（中國）是兩個國家」、「兩個國家的國情不同」，近日被中國網友翻出來後，引起熱議。

台灣球員楊玉明2013年在電視節目上稱，「我們和他們是兩個國家」、「我就是來這（中國）賺錢的」，這些節目的片段近日被中國網友挖出來，並截圖PO在微博上，引起不少中國人批評。

中國網友看了楊玉明的受訪片段後，氣的留言大罵「基本上你是不要想入境了」、「強烈建議驅除所有台商、台灣藝人」、「他說出台商藏在心裡的話」、「以後引入台灣運動員要先搞清楚他們的政治傾向」、「不把我們當同胞只把我們幫錢包」、「人家只把我們當賺錢機器」。

據了解，楊玉明是在2008年加入CBA吉林隊，打拼10個月後，隔年就離開了。2013年楊玉明在《民視新聞台》節目「挑戰新聞」表示（影片26:54處），球員都希望能在自己家鄉打球，當初會到中國打球也是薪資問題，雖然薪資高，但就像是外籍勞工，「你說他們把你當一家人嗎？不見得，因為兩個國家的國情是不一樣的」。

接著楊玉明說道，當時在中國，他們的人也會用異樣的眼光說「那個國民黨的」，他們講話就是會用一種口氣，可是能怎麼辦呢？「我真的就是來這賺錢的」。

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