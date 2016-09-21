民調低不選連任？ 柯文哲：會知所進退

柯文哲民調未見起色，議員鍾小平今下午質詢問柯文哲是否會信守承諾，民調低就不再競選連任；柯文哲回應，「態度一致，做得好就繼續做、做不好就打包回家」，他自己會知所進退。（記者方賓照攝）

2016-09-21 16:46

〔記者何世昌／台北報導〕柯文哲民調未見起色，議員鍾小平今下午質詢問柯文哲是否會信守承諾，民調低就不再競選連任；柯文哲回應，「態度一致，做得好就繼續做、做不好就打包回家」，他自己會知所進退

鍾小平今質詢時，先是翻舊帳。鍾指出，民主國家，人人有權主張行使罷免權；但當他主張要罷免柯文哲時，柯竟對媒體諷他是「打知名度」？柯文哲當場回應，「那這不要緊，你可以去進行（罷免）」。

鍾接著關心，柯是否信守承諾，民調低於30%就不再競選連任？柯回應，「態度一致，做得好就繼續做、做不好就打包回家」，並強調自己會知所進退。

柯文哲表示，自己對於台北市最大貢獻是「轉型正義」，防止過去不該發生的事情，以後繼續發生；例如聯合開發案已有清楚sop，以後不會再惹問題。

另外，國民黨立委費鴻泰曾爆料，柯文哲與日勝生董事長林榮顯曾有一場魚翅宴，似與北市府與日勝生的美河市仲裁案有關。鍾向柯求證，兩人是否曾私下見面？柯文哲秒答：「沒有」

鍾說，那就是費鴻泰亂放話囉？要不要提告？柯文哲反問「可以嗎？」鍾小平表示當然可以，提告是個人權益。柯文哲回應，「不用啦，那個也是在賺錢，是當名嘴賺錢。」