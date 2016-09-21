立法院初審通過 特偵組明年走入歷史
2016-09-21 14:00
立法院司法及法制委員會今審查廢除特偵組的「法院組織法刪除第63條之1草案」，法務部長邱太三表示支持。（記者王藝菘攝）
〔記者曾韋禎／台北報導〕立法院司法及法制委員會今審查通過「法院組織法刪除第63條之1草案」，預計在2017年1月1日廢除特偵組。
立法院司法及法制委員會今審查廢除特偵組的「法院組織法刪除第63條之1草案」。法務部長邱太三表示支持，並強調應修法讓各級檢察署在偵辦重大貪瀆、經濟案件時，得借調專業人員協助辦案；也能在高檢署檢察長或檢察總長的指定下，讓檢察署跨區辦案。作為廢除特偵組之配套。。
民進黨團則依邱太三的建議提出修正動議，並在人數優勢下審查通過。但因國民黨團有意見，草案仍須經協商，預計會在年底前完成三讀，正式於2017年1月1日廢除特偵組。
廣告
看更多！請加入自由時報粉絲團
政治‧本日最多瀏覽
- 小六戀愛、17歲娶某...「少年阿公」顏寬恒看未成年結婚
- 週刊爆海邊與女親熱 已婚議員撇「怎麼可能」喊告
- 出軌被抓包 陳彥伯曾在節目暢談「外遇怎麼哄女人」
- 「秋刀出鞘漁民笑」 馬英九徵聯5年沒下文
- 海協會長嗆聲 陸委會：溝通對話才是關鍵
政治‧即時新聞
網友回應
熱門新聞
- 徐若瑄夫驚傳財務危機 遭限期1年內償還43億
- 桌球》福原愛、江宏傑攜手 東京公布婚訊
- 解竹北市場違停 將建立體停車場
- 《TAIPEI TIMES 焦點》 Ministry talking to Google about island ‘secret’ leaks
- 認識不同階段的失智 照顧者手冊將發行
- 彎又陡 蘭潭學府路擬拓寬
- 「五聲音階」來台嗨歌 被豬血糕嚇到
- 東京大學驚傳學術醜聞 22篇論文涉造假
- 威航停業挨批 興航：員工資遣費優於勞基法
- 桌球》江宏傑有什麼魅力？ 福原愛這樣說…
- 黑幫上學第一天就要女老師「坐大腿」引發幫派大戰
- 北投女童割喉案 龔嫌：她倒楣碰到我
- NBA》青澀詹姆斯球員卡超稀有 可望成史上最貴籃球卡
- 法定結婚年齡 立委倡男女統統滿18
- 觀望聯準會是否升息 台股平盤震盪
- 蘋果新電腦作業系統macOS Sierra 免費升級上架
- 歷時4年修復 新芳春茶行開館
- 「帝寶名媛」遭追討千萬 氣到想考法官求公道
- NFL》唱國歌未起立 49人四分衛收到死亡威脅
- 信封袋寫滿支出…暖警幫「辛苦錢」找到失主
- 中國貨輪漏油清污 廈門允勘察移除
- 卡位央行總裁？ 辜朝明陳師孟被點名
- 中國打壓 我帕運國徽被迫改黨徽
- 海碩盃盧彥勳出賽 今日重要賽事預告
- 證券行情表、證券表格
- （影音）《RM》1年前就遇過《屍速》 金鐘國嗆馬東錫PK
- 4年1億美元 字母哥續當「鹿」人
- 《TAIPEI TIMES 焦點》 Ministry of Foreign Affairs says it is still mulling closure of overseas offices
- 紙袋裝新生兒棄置土地公廟 生母找到了！
- 取消敬師金推優惠 老師：放假較重要
- 醉男當街「盧小小」 抓警又踹警車
- 復興合流部落遷建案 預計106年6月前竣工
- 崁頭厝圳水變少 被指施工有誤
- 全球連16個月高溫破紀錄 鄭明典：已不是聖嬰現象能解釋
- 7旬翁步行回老家累癱 揪甘心！遇警伸援手
- 追加預算舉債被批 市府：花在刀口
- 蜜月灣開發案公展說明會 原地主要求還地
- 小林麻央病情加重 癌細胞轉移入骨
- 影射美女議員慰安婦「藍白拖的逆襲」管理員被起訴
- 〈愛情軍師團〉9月徵文啟事
編輯推薦
贊助商廣告
轉寄
標題：立法院初審通過 特偵組明年走入歷史
*收件人 Email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名
*你的 Email
訊息驗證碼 驗證碼有大小寫之分