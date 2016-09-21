立法院初審通過 特偵組明年走入歷史

立法院司法及法制委員會今審查廢除特偵組的「法院組織法刪除第63條之1草案」，法務部長邱太三表示支持。（記者王藝菘攝）

2016-09-21 14:00

〔記者曾韋禎／台北報導〕立法院司法及法制委員會今審查通過「法院組織法刪除第63條之1草案」，預計在2017年1月1日廢除特偵組。

立法院司法及法制委員會今審查廢除特偵組的「法院組織法刪除第63條之1草案」。法務部長邱太三表示支持，並強調應修法讓各級檢察署在偵辦重大貪瀆、經濟案件時，得借調專業人員協助辦案；也能在高檢署檢察長或檢察總長的指定下，讓檢察署跨區辦案。作為廢除特偵組之配套。。

民進黨團則依邱太三的建議提出修正動議，並在人數優勢下審查通過。但因國民黨團有意見，草案仍須經協商，預計會在年底前完成三讀，正式於2017年1月1日廢除特偵組。