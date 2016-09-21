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警紀渙散！中和警一分局刑警疑藏K他命被逮
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特偵組該廢除？ 段宜康PO兩圖讓網友秒懂

立委段宜康今以兩張圖表為據，認為特偵組的確該廢除。（記者王藝菘攝）

2016-09-21  14:12

〔即時新聞／綜合報導〕立法院司法及法制委員會今審查廢除特偵組的「法院組織法刪除第63條之1草案」，列席的法務部長邱太三表示，支持立委修法廢除特偵組。對此，立委段宜康今稍早於臉書發文，以兩張法務部公布的統計圖表為據，認為特偵組的確應該被廢除。

段宜康在臉書PO文指出，各個地檢署起訴的刑事案件，在地方法院判決的定罪率，最近10年平均在96%以上；而特偵組成立10年來起訴的案子，在地方法院判決有罪的比例只有48.8%，去年整年更創新低為11.1%，而截至今年至8月底止，定罪率甚至達到0%。這也讓段宜康認為，如此離譜的數據可見特偵組還是「廢了吧」。

段宜康PO出的圖表顯示，各個地檢署起訴的刑事案件，在地方法院判決的定罪率，最近10年平均在96%以上。（擷取自段宜康臉書）

此圖則顯示特偵組成立10年來起訴的案子，在地方法院判決有罪的比例只有48.8%，去年整年更創新低為11.1%，而截至今年至8月底止，定罪率甚至達到0%。（擷取自段宜康臉書）

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相關關鍵字： 廢除特偵組 段宜康 法務部 法務部長邱太三 特偵組
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