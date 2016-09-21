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他神對馬英九下聯 還擴寫成詩讓網友「跪著看完」

馬英九今上午出席東吳大學中文系全球徵聯活動，並公開徵求「秋刀出鞘漁民笑」的下聯。（記者朱沛雄攝）

2016-09-21  13:13

〔即時新聞／綜合報導〕前總統馬英九今天上午出席東吳大學中文系全球徵聯活動，席間拿出5年前的時事上聯「秋刀出鞘漁民笑」，表示上聯5年來都沒有人對的上，所以趁這個機會公開徵求下聯。新聞經轉貼至PTT後，網友吐槽說其實下聯早就被對出來了，而當時對出下聯的那位鄉民稍早在八卦板上PO文，表示不只對了聯，甚至還擴寫成一首暗應時事的7言絕句。

鄉民在PTT八卦板上PO文，表示這對子他當年就對過了，原本馬英九出的上聯是「秋刀出鞘漁民笑」，他當時就回了「金槍入口馬皇嬌」，以「金槍」（鮪魚的別名）對「秋刀」、「出鞘」對「入口」等，獲網友評為神對。他今天將這對聯增加兩句，括寫成一首7言絕句「秋刀出鞘漁民笑，金槍入口馬皇嬌。紅柱獨砥正義殿，藍銀八線鑲龍袍」，末二句隨即被網友發現隱約含有中國近日與藍營八縣市擴大交流的時事梗。

對此，PTT網友們紛表嘆服，瞬間把文章推爆，網友們留言說「天啊超級工整！」、「敢情閣下是七省文狀元對穿腸？」、「秋天屬金，這個金槍對秋刀實在完美啊！！」、「好詩！好詩！」、「朝聖！您也太厲害了」、「你中文系？」、「金槍對秋刀這真是對的又絕又妙啊」、「原po讀書的時候國文一定超好」。

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