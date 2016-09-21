| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
 首頁 > 政治

韓國瑜未辭農產總經理 柯文哲：緊張什麼？

2016-09-21  10:54

〔記者郭安家／台北報導〕台北農產公司總經理由國民黨籍韓國瑜擔任，其常務理事張永成還是前雲林縣長張榮味妹婿，張家長期把持，台北市長柯文哲與民進黨政府合作，預計本月28日董事會讓韓提早下台，改由新潮流背景的蔣玉麟接任，原本柯文哲安排韓改任北市府12職等有給職顧問，但韓迄今未請辭，外界猜測張家仍想把持農產公司。

對此，柯文哲今早於國家防災日活動受訪說，董事會9月28號才要召開，並反問記者今天幾號？「我還開玩笑說以阿戰爭才打6天，離28號還那麼久，你們緊張什麼？」反正28號之前會把一切都搞定。

至於韓國瑜未辭職就可以當顧問？柯文哲回應，韓的顧問職也是10月1日才生效，並對媒體說你緊張什麼？媒體要追問此事是否影響派系運作？柯文哲未答腔，直說「來來來」要媒體問下一個問題。

廣告
  • 韓國瑜未辭職就可以當顧問？柯文哲回應，韓的顧問職也是10月1日才生效，並對媒體說你緊張什麼？（資料照，記者簡榮豐攝）

    韓國瑜未辭職就可以當顧問？柯文哲回應，韓的顧問職也是10月1日才生效，並對媒體說你緊張什麼？（資料照，記者簡榮豐攝）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 請辭 農產總經理 韓國瑜
相關新聞
Top
政治‧本日最多瀏覽
» 更多政治新聞
政治‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
兆豐案滾雪球
莫蘭蒂重創南台
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
台式椒鹽排骨便當
軟嫩入味‧可樂雞
秋日食材：山藥
洗米水超實用
轉寄

標題：韓國瑜未辭農產總經理 柯文哲：緊張什麼？


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2016年9月21日‧星期三‧丙申年八月廿一日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2016 The Liberty Times. All Rights Reserved.