韓國瑜未辭農產總經理 柯文哲：緊張什麼？

2016-09-21 10:54

〔記者郭安家／台北報導〕台北農產公司總經理由國民黨籍韓國瑜擔任，其常務理事張永成還是前雲林縣長張榮味妹婿，張家長期把持，台北市長柯文哲與民進黨政府合作，預計本月28日董事會讓韓提早下台，改由新潮流背景的蔣玉麟接任，原本柯文哲安排韓改任北市府12職等有給職顧問，但韓迄今未請辭，外界猜測張家仍想把持農產公司。

對此，柯文哲今早於國家防災日活動受訪說，董事會9月28號才要召開，並反問記者今天幾號？「我還開玩笑說以阿戰爭才打6天，離28號還那麼久，你們緊張什麼？」反正28號之前會把一切都搞定。

至於韓國瑜未辭職就可以當顧問？柯文哲回應，韓的顧問職也是10月1日才生效，並對媒體說你緊張什麼？媒體要追問此事是否影響派系運作？柯文哲未答腔，直說「來來來」要媒體問下一個問題。