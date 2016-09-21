營養午餐驗出農藥 農委會主委這樣回...

2016-09-21 10:23

〔記者林彥彤／台北報導〕立法院今天上午召開第九屆第二會期經濟委員會會議，針對日前由農委會主打的學校午餐由政府把關，不料竟驗出禁用農藥，民進黨立委林岱樺質詢農委會主委曹啟鴻，要求主管機關有必要向大眾說明清楚。

林岱樺提出質疑，哪一個國家食品安全是用一條龍？而這次的學校午餐從把農政到食品安全把關全都交由農委會、球員兼裁判的作法。而現有的法規對這次發生的事又沒有法規獎懲，主管機關要怎麼對學童家長負責。

曹啟鴻回應，被驗出殘有農藥的廠商是屬於優良廠商，不希望因為這樣就打壓農民。其中莧菜被驗出有農藥殘留，該農藥並非禁用農藥，應是農民在耕作時，因為一片田地那麼大，噴灑在其他作物時噴到。

林岱樺建議，對農藥的種類等，應該是要事先強力的規範以及稽查，加強輔導農民如何正確地使用農藥。