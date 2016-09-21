名嘴提醒柯P 民進黨的他對市長之位虎視眈眈...
2016-09-21 08:00
吳國棟提醒柯文哲，別為了大巨蛋做出讓人民無法接受的事情。（資料照，記者林正堃攝）
〔即時新聞／綜合報導〕大巨蛋停工1年多，北市府目前終於和遠雄協商成功，打算讓大巨蛋續蓋，但此舉卻引起很多議員反彈，資深媒體人吳國棟提醒柯文哲，別為了大巨蛋做出讓人民無法接受的事情，況且2018年的台北市長選戰，民進黨立委姚文智已蓄勢待發，這次恐怕民進黨不會再禮讓了。
《三立新聞》報導，吳國棟指出，有可能是柯文哲身邊有人建議他別和大巨蛋解約，以免毀了連任。吳國棟認為，如果柯基於此政治考量而做出這種決定，那他就是政治笨蛋。
吳國棟分析，民進黨對2018台北市長選舉虎視眈眈，姚文智已蓄勢待發，這次恐怕不會再禮讓。
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