若遠雄續拖大巨蛋工期？ 柯P：就把它拆掉

2016-09-20 19:10

〔記者郭逸／台北報導〕台北市議員王閔生今在市議會施政報告詢問市長柯文哲，若遠雄持續拖延，一直未完成大巨蛋，市府該怎麼辦？柯居然自爆：「就把它（大巨蛋）拆掉。」萬一拖到下一屆市長選舉，柯直言：「（大巨蛋）就沒有了。」

王閔生提到，如果市府讓步，遠雄一年前就可進行台灣建築中心、都市設計審議及環境評估，副市長鄧家基也要求遠雄減少6%商場面積，但遠雄董事長趙藤雄都不答應。

柯文哲略有不滿地回答，「希望遠雄是有信用的公司」，因為遠雄已經簽署同意書，遠雄必須依法行事，由台建中心先審查公安設施，按照程序走。

不過，王閔生提到，遠雄寄送許多說帖給市議員，9月8日最後通牒後，市府卻宣布暫緩解約，民眾完全看不清，是否有拖延之嫌？柯文哲毫不猶豫地說：「對。」王追問，若遠雄持續延宕，市府是否以因應之道？柯竟回答：「把它（大巨蛋）拆掉。」

柯文哲要求遠雄按照原圖興建，不然就要變更建照，並以公安為基礎，且台建中心委員沒有黨政意味，北市府並未耍政治手段。