高市府明年度總預算 歲出1289億，淨舉借73億

配合總預算，高市府財政窘困，仍設法推動建設，圖為高雄港市景致。（記者王榮祥攝）

2016-09-20 16:11

〔記者王榮祥／高雄報導〕高雄市政府今（20日）公布106年度總預算，歲入1216億、歲出1289億，淨舉借73億，比今年度少借3700萬。

市府說明，雖然中央同意多補助高雄124億勞健保欠費，但這僅是回到對高雄公平合理基礎，在歲出上，市府106年需編列20.45億償還勞健保，比去年多18億支出。

此外，市府須面對人事及法定支出自然成長9.76億，再加上近幾年整體房地產景氣低迷等結構性及大環境因素，確實造成市府財政種種限制。

儘管如此，市府強調對財政自律、債務控管從未懈怠，因此在106年總預算案，仍盡力達成幾項目標，首先是堅守財政紀律，控制舉債不成長﹔其次是資本支出增加，106年資本門支出207億，佔歲出比例為16%，較105年的14.89%更高﹔另減列第二預備金一億元，轉投入基層建設等。