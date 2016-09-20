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「週末戰士」明年試辦 教召強度增

2016-09-20  16:05

〔記者涂鉅旻／台北報導〕國防部計畫試辦「週末戰士」，強化後備軍人戰力。國防部長馮世寬明日將赴立法院外交及國防委員會，提出專案報告並備詢，根據今日送達立法院的專案報告書內容顯示，國防部正訂定相關指導綱要，計畫明年時選定單位試辦。

國防部表示，經參酌美、英、德、法、日等國家轉期入營服役制度，今年5月下旬到7月中旬間實質教召後備軍人問卷調查及訪談，目前正策訂「後備軍人志願短期入營服役」指導綱要，規劃在明年選定單位辦理試行，驗證後備軍人戰力維持成效，再依評估結果，推動配套措施、擴大辦理範圍。

另外，後備軍人教召也變得比過去「硬」，國防部指出，今年起已調整教召專業課目訓練比重，調增射擊訓練、組合訓練4小時，並增加步、機槍一波次實彈射擊，今年1月至9月15日，已完成後備部隊190梯次、48,376人召訓，報到率達98.87％。

國防部強調，為因應軍事訓練役人員納編後備部隊比例逐年增加，考量其欠缺組合訓練、基地演訓、部隊實務，除已調整教召課程，將逐步提升訓練強度，配合年度重大演訓，使後備部隊具備應有戰力。日後也計畫將軍事訓練役同一單位「一訓到底」接訓教召，並增加戰鬥專精、基地觀摩課程、加強戰場認知及全民國防教育。

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  • 國防部今年起調整教召專業課目訓練比重，提升後備部隊戰力強度。（資料照，記者蔡清華攝）

    國防部今年起調整教召專業課目訓練比重，提升後備部隊戰力強度。（資料照，記者蔡清華攝）

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