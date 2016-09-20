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終結16年張榮味時代！台北農產總座請辭

雲林縣前縣長張榮味。（資料照，記者廖淑玲攝）

2016-09-20  06:50

〔即時新聞／綜合報導〕雲林縣前縣長張榮味長期掌握全國農業各系統，但在台北市出現缺口，有媒體報導，雲林張派的韓國瑜已請辭台北農產運銷公司總經理，轉任北市府有給職顧問。

《上報》報導，張榮味長期掌握全國農業各系統，舉凡中華民國農會、全國漁會、台灣區農業合作社聯合社、台北農產運銷公司等皆由張榮味的人馬所掌控。但台北市長柯文哲選擇和新政府改組的農委會合作，撤換張派的韓國瑜，打破馬英九、郝龍斌擔任台北市長16年來，雲林張派主導的局面。

報導指出，9月上旬傳出張榮味與柯文哲碰面，有意找柯P繼續合作，但遭到柯文哲拒絕。韓國瑜昨天（19日）遞出辭呈，10月起轉任台北市政府有給職顧問。新任總經理蔣玉麟的人事案可望在9月28日董事會中通過。

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