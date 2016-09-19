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獨派大老頻對小英開砲 前立委分析兩原因...

獨派大老近來對總統蔡英文開砲。（資料照，記者方賓照攝）

2016-09-19  08:06

〔即時新聞／綜合報導〕獨派大老近來對總統蔡英文接連開砲，先是前總統府資政吳澧培、接著是辜寬敏，前台聯立委林世嘉分析，其實獨派擔心蔡英文「不獨」有兩點重要的原因。

《上報》報導，前立委林世嘉分析，台灣民眾對國家的想像已經和16年前不一樣了，年輕人「天然獨」的比率高，對台灣「正常化」的期待更高。

林世嘉指出，對老一輩的人來說，在前總統陳水扁執政時是第一次執政，當時在立法院是國民黨坐大，支持者可以體諒政府面對許多困難，不過如今蔡英文是完全執政，若沒有任何積極作為，支持者會有強烈的失落感。

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相關關鍵字： 吳澧培 林世嘉 蔡英文 辜寬敏
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