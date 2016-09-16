被段宜康狠批邏輯沒人懂 陳國祥強調「奮戰到底」

圖為中央社董事長陳國祥。（圖擷取自陳國祥臉書）

2016-09-16 11:51

〔即時新聞／綜合報導〕中央通訊社董事長陳國祥多日來遭民進黨立委爆料，他昨也在臉書發文反擊，並發出公開信給總統蔡英文，強調清廉經得起檢驗，將「奮戰到底」；民進黨立委段宜康今在臉書再批，陳國祥真的很用力捍衛職位，但「這種邏輯沒人聽得懂」。

《聯合報》報導，陳國祥稍早對此回應，表示針對段委員的指控，已在中央社歷次聲明和陳國祥個人臉書上均已回應過。至於有記者問到陳國祥現在的心情如何？陳回：「心情就是奮戰到底啊！」

中央社被指作為國家通訊社每年接受政府3億元預算，高層卻要求記者招攬廣告，侵害新聞專業，而且業務佣金還去向不明，廉政署已針對疑點分案調查。陳國祥近來屢透過臉書發文喊冤，甚至發文「國家通訊社領導人寫給國家領導人的公開信」，開頭就直指近日綠營立委圍剿，是「由行政官員暗助而由貴黨少數立法委員發動的逼退攻勢」，但強調「無懼無恐」、「奮戰到底」。

段宜康今天在臉書指出，陳國祥真的很用力捍衛他的職位，陳國祥終於承認中央社董事長沒有任期保障；但他還是說要用生命來捍衛任期，這種邏輯可沒人聽得懂。

他指出，陳國祥用漫天煙霧，「遮蓋了我們要求他和中央社社長樊祥麟離職的原因」，包括3點：一為「中央社移花接木」。2008年以前，民進黨執政時期的中央社，可從來沒有要求或鼓勵記者去拉廣告。陳國祥居然好意思閉著眼睛把責任往前丟；二為「中央社公然扯謊」。先是否認收錢做新聞，被我拿證據揭穿後，就把頭縮起來不再出聲；三為「中央社公器私用」。段宜康呼籲各位去搜尋一下就會發現，他一次次公開對中央社和中央廣播電台的質疑，都見諸媒體；唯一絕不報導的就是他們，記者寫了稿也上不了，因為中央社犧牲新聞專業來保護自己；也因為樊社長，正是前任的央廣總台長！

段宜康怒批，在陳、樊兩位帶領下的國家通訊社墮落至此，如何能夠不傾全力要求他們去職？對中央社之惡，新聞界應該比我們更憤怒；應該發起自清自律。結果恰恰相反。

段宜康也點名網路媒體評論，表示，「前兩天『上報』有一篇社評「和段宜康商榷」；作者自以為高明，還洋洋得意在FB上吹噓。」他認為，其實這是新聞界包庇、鄉愿的典範。陳國祥等人的惡形惡狀，難道不是新聞界之恥？哪一個媒體敢先站出來「和陳國祥商榷」？

段宜康臉書：