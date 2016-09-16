藍營要中客只去「九二」縣市 達人排出這款行程…
2016-09-16 07:28
若只能去「有九二共識」的縣市觀光，中客最愛的故宮便無法排入行程。（資料照，記者張嘉明攝）
〔即時新聞／綜合報導〕中客縮減讓部分觀光業者跳腳，南投縣長林明溱更表示，將爭取中方開放中客來台，到「有九二共識」的縣市觀光。媒體報導，旅遊達人試著安排只去「九二共識」縣市的行程，整個行程看起來相當辛苦。
《三立新聞》報導，今天8個藍營縣市首長啟程前往中國，邀請中客到「有九二共識」的縣市觀光。旅遊達人試著安排行程，其中中客最愛的10大景點包括：西門町、墾丁、日月潭、台北101、野柳、士林夜市、太魯閣、阿里山、故宮及九份，只剩下日月潭、野柳、太魯閣、九份可以去。
報導指出，旅遊達人就這4個景點排出5天4夜行程，第一站先到新北市，遊覽九份老街和野柳風光，但隔壁的台北市因柯文哲沒對九二共識表態，因此中客只能直奔南投日月潭。接著由於嘉義不接受九二，中客不能上阿里山步行，只好翻山越嶺前往花東，最後南部縣市全都不能進入，只好折返台北搭機賦歸。
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