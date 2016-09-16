砍完慰問金、恐刪教育補助...軍公教福利時代將結束？
2016-09-16 06:59
相關人士透露，未來軍公教人員的福利，將被逐一被檢視。圖為日前軍公教「反汙名、要尊嚴」大遊行畫面。（資料照，記者羅沛德攝）
〔即時新聞／綜合報導〕年金改革議題持續延燒，繼行政院日前決定，刪退休公教三節慰問金，年省8.7億元。此外，退休軍公教人員支領子女教育補助費，年耗國庫逾10億元，立委也籲刪除。有媒體報導，相關人士透露，未來軍公教人員的福利，將被逐一被檢視、刪砍，「要砍的福利可能開始排隊了」。
本報報導，行政院日前決定大幅改革退休公教三節慰問金發放，明年春節起，刪減大多數退休公教人員的三節慰問金，月退金2.5萬元以上者，每年6000元的三節慰問金全面停發，人數15萬6335人，國庫年省8.7億元。此外，退休軍公教人員比照現職人員，支領子女教育補助費，年耗國庫逾10億元，立法院預算中心也指這項補助「於法無據」，立委認為，現有約94萬人背負學貸，應刪除相關預算，避免民眾產生相對剝奪感。
《聯合報》報導，一名已卸任的人事總處官員透露，未來軍公教人員的福利，將逐一汰除。過去軍公教因薪資偏低，政府是以「照顧者」的姿態，用位階不高的行政命令照顧公教人員，因此出現食物代金、自強活動、交通費及退休人員三節慰問金等。福利最好的時候，就是83年的輔購貸款，約1萬戶的的公教舊宿舍，低價賣給公教人員。
這名人士說，這次政府取消三節慰問金，還不算了不起的改革，只是讓政府與公教人員之間「恩給」的特殊關係，回歸其分而已。既然關係變了，相關福利支出當然要省，這也代表軍公教「沒福利」的時代來了，要砍的福利可能要開始排隊。
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