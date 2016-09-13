司法院副院長蘇永欽請辭 總統府今發免職令
2016-09-13 19:30
〔即時新聞／綜合報導〕司法院副院長蘇永欽5月向總統蔡英文請辭獲准，今日總統府發布總統令，讓蘇永欽離開該職務。
今日傍晚，總統府發布總統令，讓蘇永欽離去，此令自中華民國105年10月1日生效。
根據《聯合報》報導，蘇永欽5月間向總統蔡英文提書面辭呈，蔡雖然已核准辭職，但始終未發布免職令，上周蘇永欽再度寫信給蔡英文，盼能早點免職離開司法院副院長職務，不必每天到院報到。
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