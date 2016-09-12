蔡玉真爆料 山口組可能介入兆豐案

2016-09-12 23:44

〔即時新聞／綜合報導〕據傳在兆豐案有洗錢疑雲的神秘人士Mr.Wu很有可能是保勝光學董事長伍必霈，而在今（12）日資深媒體人蔡玉真表示，伍必霈成立的一間公司Asia Vest被東京地方法院判定幫山口組洗錢，與山口組關係密切。

蔡玉真在民視《政經看民視》中表示，伍必霈公司的法人股東是漢通創業投資公司，而漢通創業投資公司的主要股東則正是兆豐金控；而伍必霈曾經與南懷瑾的兒子南國熙在1997年於香港合夥創立一家公司叫Asia Vest。

蔡玉真隨即公布一則資料，資料內容顯示2006年3月22日，東京地方法院判決日本山口組一名叫山根敬的成員涉及在全國洗錢，而洗錢的過程中大約14億的日圓（約台幣4億3千萬）進到Asia Vest公司。

蔡玉真表示，伍必霈與南國熙兩人曾經擔任幫山口組洗錢的公司，而這伍必霈在台灣上市的公司，居然是由兆豐金成為他們的大股東，投資這樣的公司。