愛國同心會聲援觀光業 被嗆：沒人邀請你們
2016-09-12 15:59
愛國同心會在現場高舉標語，除了大聲疾呼，歡迎中國旅客到台灣觀光，也批評蔡英文整府獨斷，造成觀光業受到衝擊。（記者吳柏緯攝）
［記者吳柏緯／台北報導］今天下午觀光業者發起「百萬觀光產業自救會」大遊行活動，遊行隊伍一路從華山文創園區走向凱達格蘭大道，隊伍綿延1.5公里。不過在遊行隊伍到達凱道之前，已先到達凱道聲援的愛國同心會卻被主辦單位要求「去其他地方表達訴求」，警方也以「沒有人邀請你們來」為由驅趕，現場一度發生推擠衝突。
下午兩點半，遊行隊伍還未進入凱道前，由愛國同心會總幹事張秀葉帶領的聲援群眾，已在現場高舉標語。除了大聲疾呼，歡迎中國旅客到台灣觀光，也批評蔡英文整府獨斷，造成觀光業受到衝擊。
不過，自救會強調，今天的遊行是「和平、理性、沒有意識形態與政治色彩」因此不歡迎愛國同心會到場，「要表達訴求去其他地方表達」，並要求現場人員將愛國同心會的人員驅離。除了工作人員外，現場的警力也將愛國同心會團團圍住，現場指揮官甚至對愛國同心會說「沒有人邀請你們來」，讓他們相當不滿。
張秀葉強調，他們很支持觀光業的訴求，因此到場聲援，為什麼不能連在現場。由於現場警方態度強勢，現場一度發生推擠、互罵的衝突。
自救會說明，今天的遊行不希望有任何政治色彩介入，所以不會有政黨或政治人欲參與，更沒有煽動性的行為和標語。自救會也強調，台灣是一個多元文化的民主社會，每個人都能夠表達訴求，但是並沒有邀請愛國同心會到場，如果要表達訴求，應該要去其他地方表達。
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