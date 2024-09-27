為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
首頁　>　政治

全社會委員會首拋40萬民力藍圖 林秉宥：災防與戰防本質不同是考驗

林秉宥強調，防災與防戰間極大的差異一旦被混淆，反而恐導致後續執行的困難。（資料照）

林秉宥強調，防災與防戰間極大的差異一旦被混淆，反而恐導致後續執行的困難。（資料照）

2024/09/27 08:46

〔記者方瑋立／台北報導〕總統府全社會防衛韌性委員會首次會議昨舉行，國安會副秘書長徐斯儉簡報時拋「40萬可恃民力」藍圖。對此，長期關注國、民防議題，也曾親赴烏克蘭前線社會考察的新北市議員林秉宥受訪指出，全社會三階段五大主軸符合想法，但40萬民力是很高的目標，戰爭與天災上本質的不同，都將會是全社會防衛體系建構會遇到的考驗。

林秉宥表示，整體設計的核心主軸符合想法，但對部分名詞如「無劇本演習」的理解和執行才是真正的考驗，尤其盤點40萬民力的設計是重大的指標和很高的目標，如何不淪為紙上談兵，確實訓練、編裝是一項重大考驗，目前仍無法預測該如何務實執行。

林秉宥強調，全社會防衛固然重要，但軍事力量仍不可偏廢，且戰爭和天災的樣態大不相同，全民防衛應清楚界定「備戰」方針，台灣有諸多抵抗天災的經驗，但在現代戰爭的經驗是零，防災與防戰間極大的差異一旦被混淆，反而恐導致後續執行的困難。

林說明，戰爭是帶有敵意的持續性、偶發性且廣泛的攻擊，天災則通常有地域局限性且多可預判，台灣的資源分配不均，多數資源都是從南往北送，一旦遭遇攻擊，社會的不便和動盪都是難以承受的。至於委員會組成，林也認為，多元性和專業性也都需要再擴展。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
刺槍術取消！林秉宥大讚顧立雄：執行常識就能對國軍帶來正向巨大改變
2024/06/06 14:47

刺槍術取消！林秉宥大讚顧立雄：執行常識就能對國軍帶來正向巨大改變
藍白封殺總預算！林秉宥「響應」刪新北市府錢 狠酸：反正拿不到
2024/09/24 17:27

藍白封殺總預算！林秉宥「響應」刪新北市府錢 狠酸：反正拿不到
impression

MAYOHR攜手台商 迎戰越南數位轉型與人才挑戰
黃守達辦「反濫權」講座紀念父親 吳崢、林秉宥力挺
2024/07/02 21:06

黃守達辦「反濫權」講座紀念父親 吳崢、林秉宥力挺
從烏克蘭戰場看台海局勢 沈伯洋：對於現實認知才是最重要的事
2024/02/25 14:48

從烏克蘭戰場看台海局勢 沈伯洋：對於現實認知才是最重要的事
impression

揭露帶狀疱疹預防關鍵！從早期症狀到有效預防
繼抗彈板後…「山姆小叔」實測國軍頭盔防護力 抗凹陷待加強
2024/04/14 16:26

繼抗彈板後…「山姆小叔」實測國軍頭盔防護力 抗凹陷待加強
政治今日熱門
看更多！請加入自由時報粉絲團

網友回應

載入中
此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

熱門推播