全社會委員會首拋40萬民力藍圖 林秉宥：災防與戰防本質不同是考驗

林秉宥強調，防災與防戰間極大的差異一旦被混淆，反而恐導致後續執行的困難。（資料照）

2024/09/27 08:46

〔記者方瑋立／台北報導〕總統府全社會防衛韌性委員會首次會議昨舉行，國安會副秘書長徐斯儉簡報時拋「40萬可恃民力」藍圖。對此，長期關注國、民防議題，也曾親赴烏克蘭前線社會考察的新北市議員林秉宥受訪指出，全社會三階段五大主軸符合想法，但40萬民力是很高的目標，戰爭與天災上本質的不同，都將會是全社會防衛體系建構會遇到的考驗。

林秉宥表示，整體設計的核心主軸符合想法，但對部分名詞如「無劇本演習」的理解和執行才是真正的考驗，尤其盤點40萬民力的設計是重大的指標和很高的目標，如何不淪為紙上談兵，確實訓練、編裝是一項重大考驗，目前仍無法預測該如何務實執行。

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林秉宥強調，全社會防衛固然重要，但軍事力量仍不可偏廢，且戰爭和天災的樣態大不相同，全民防衛應清楚界定「備戰」方針，台灣有諸多抵抗天災的經驗，但在現代戰爭的經驗是零，防災與防戰間極大的差異一旦被混淆，反而恐導致後續執行的困難。

林說明，戰爭是帶有敵意的持續性、偶發性且廣泛的攻擊，天災則通常有地域局限性且多可預判，台灣的資源分配不均，多數資源都是從南往北送，一旦遭遇攻擊，社會的不便和動盪都是難以承受的。至於委員會組成，林也認為，多元性和專業性也都需要再擴展。

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