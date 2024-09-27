帕運及奧運成績優異 張廖萬堅：國際賽事照顧選手經費從5億增至逾20億

教育部政次張廖萬堅接受本報「官我什麼事」專訪時表示，政府對奧運及帕運等國際賽事選手的照顧經費大增，從5億元增至今年逾20億元。（記者黃筠軒攝）

2024/09/27 10:10

〔記者林曉雲／台北報導〕巴黎帕運我國拿下3銀2銅佳績，巴黎奧運的成績也相當優異。兼任國訓中心董事長的教育部政次張廖萬堅接受本報「官我什麼事」專訪時表示，對於國際賽事如奧運、帕運等大型賽會，照顧選手的經費從2014年的5億元，增至今（2024）年逾20億元，最大關鍵是前總統蔡英文推動體改，這次巴黎帕運國手有的已參加6屆，他們感覺到國家對他們非常重視，去年12月體育署即推動1.6億元備戰計畫，協助選手取得積分參加帕運。

張廖萬堅督導體育署業務，提到巴黎帕運時他直言帶給他很大的震撼跟感動，第一次看到國家代表隊在現場比賽，他身為教育部次長，到現場去視察國家的整備狀況，看選手的努力的狀況，他去5天，剛好遇到2個賽事，不管是蕭翔文在爭跆拳道銅牌的時候，或者是女雙在爭金牌的時候，他到現場時都情不自禁，帶著大家一直喊「台灣加油」，大家都很感動，銅牌戰我們贏了，金牌戰我們輸了，但選手的努力都讓大家很感動。

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張廖萬堅也表示，他也看到整個國家資源投入在奧運及帕運上，帕運就是身心障礙適應運動，有的國手已參加6屆、5屆、4屆，選手跟他說：「感覺到國家對我們非常重視！」去年12月開始，教育部體育署擬了1.6億元備戰計畫，協助選手去取得積分，取得參加巴黎帕運的門票，今年3月份進駐國訓中心，政府以跟奧運選手一樣的待遇去支持帕運選手，讓他們非常感動。

張廖萬堅目前兼任國訓中心董事長，他表示，對於大型賽會、國際賽事的國家代表隊運動選手的照顧經費，從2014年一年5億元，提高到今年2024年超過20億元，其中最大轉折就是2016年總統蔡英文上任後推動2017年體改，國家或特定體育團體都應該以選手的權益為優先，政府以實質預算展現對選手的照顧，其實是反映了小英總統體改政策的走向。

張廖萬堅表示，體改的確問題還是很多，但是體改成不成功，不能只看問題，而是政府對選手的照顧，從選手在國際賽會比賽投入的狀況、選手對政府支持的反應，已翻轉了一些現象，是現在總統賴清德政府繼續往前邁進的很重要的基礎。

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