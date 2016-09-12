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藍營欲發動倒閣 綠委酸「放假放到頭殼燒壞」

不滿林全施政不佳，國民黨揚言發動倒閣。（記者黃耀徵攝）

2016-09-12  14:52

〔即時新聞／綜合報導〕蔡政府上任後民調直直落，國民黨團在立院第二會期前一天召開記者會，要行政院長林全好好思考自己的去留，並呼籲民進黨團一同來推動倒閣案。民進黨立委對此相當不以為然，諷刺國民黨是放假放到頭殼燒壞。

綜合媒體報導，蔡易餘認為，林全內閣自提高基本工資、取消退休公務員三節獎金後可說是漸入佳境，痛批國民黨是因為不當黨產委員會在「剉咧等」才會找林全開刀，強調民進黨不會配合國民黨倒閣。

同黨立委莊瑞雄談到，雖然綠營大老對政府有些意見，但林全正在用有效政策說服社會大眾。他表示，雖然尊重國民黨的杯葛方式，但也呼籲國民黨要好好思考，這樣的做法是否能獲得社會支持。

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  • 蔡易餘諷刺國民黨是「放假放到頭殼燒壞」。（資料照，記者黃耀徵攝）

    蔡易餘諷刺國民黨是「放假放到頭殼燒壞」。（資料照，記者黃耀徵攝）

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